桌球／不敵日本削球組合 WTT馬斯開特站林昀儒、鄭怡靜混雙摘銀

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林昀儒／鄭怡靜不敵從資格賽闖入的日本組合英田理志／佐藤瞳，無緣摘金。 截圖自WTT粉絲團
WTT球星挑戰賽馬斯開特站混雙金牌戰，我國組合林昀儒鄭怡靜遭遇從資格賽闖入的日本組合英田理志／佐藤瞳，最終卻意外以9：11、5：11、6：11爆冷輸球，無緣摘金。

林昀儒／鄭怡靜上月才剛在WTT球星挑戰賽倫敦站攜手拿下暌違3年半的冠軍，本周兩人在馬斯開特再度攜手出擊，以混雙第三種子之姿一路過關斬將挺進到金牌戰，並在今天遭遇從資格賽晉級的日本削球組合英田理志／佐藤瞳。

世界排名第9名的林昀儒／鄭怡靜與世界排名第100名的英田理志／佐藤瞳，雖然排名上有段落差，不過今天兩人碰上不熟悉的日本組合卻是打得綁手綁腳，在首局就被對手以11：9拿下，第二局更是以11：5讓對手取得聽牌優勢；第三局日本組合又打出5：0開局，儘管林昀儒／鄭怡靜一度追到6：9，但最終仍是被對手以11：6拿下冠軍，以亞軍作收。

鄭怡靜 林昀儒 挑戰賽

