聽奧隨筆／東京的熱情與設施佳 台北聽奧還是讓外國選手難忘

為了讓民眾參與東京聽奧，體驗園區有手語教學。黃顯祐／攝影

部分使用2021年東京奧運的比賽場館，白天有點涼但還不算太冷的15至17度的氣溫，11月東京路上可見金黃色的銀杏樹海，東京達福林匹克運動會（簡稱聽奧） 感受到首次承辦的熱情，聽奧體驗園區包括手語教學、聽奧百年史、日本代表團應援區等，代表著日本運動文化的底蘊。

東京3年前取得聽奧承辦權後，至少5次組團到台北吸收與學習經驗，因為大多數的參賽國還是念念不忘2009年台北聽奧，台北熱情與接待讓各國留下深刻的印象。

中華民國聽障者體育運動協會秘書長趙玉平說，東京聽奧學習台北經驗，最成功是手語翻譯培訓，包括志工，讓各國代表團感受深刻，另一是大會所有比賽場館，鄰近學校都組團前往加油，使比賽場面熱鬧又熱情。

雖是如此，但日本聽障運動協會與東京市政府的溝通協調還是出現問題，不知是聽那一邊意見，也使問題無法速解決。另一個最讓代表團頭痛的是吃住委託當地一家旅行社處理，1月底要完成訂房，3月底要付百分之九十的費用，那時各國代表團的選手都尚未定案，聽奧的賽程6月底才公布，確定後多出的房間數費用無法退費，各國費用大增，也紛紛向國際聽障運動總會（ICSD）抗議。

聽奧有百年歷史，今年是第25屆，但ICSD還是不算太穩定的組織，有些決策沒有建立制度，趙玉平說，ICSD主席科紹（ Ádám Kósa）有心建立制度，就看未來能不能步上軌道。聽奧選手被稱為「無聲的力量」，主要是曾有選手在奧運奪牌，運動成就是令人敬佩的。

東京聽奧已進入第8天，距閉幕還剩4天，但閉幕不代表結束，閉幕後ICSD還要召開年會，4年後承辦國及城市才會產生，26日閉幕典禮不會有承辦城市的交接儀式。趙玉平說，提出2029年申辦的國家有希臘及克羅埃西亞，目前感覺是克羅埃西亞略占上風，主要是政府支持力道強不強。

但我國還要不要複製2009年台北聽奧成功的經驗，趙玉平表示，我國願意再承辦聽奧，各國一定表示歡迎，而且會讓國人更認識這個運動會，世界也會更肯定我們，就看怎麼決定。 聽奧展覽區，展示的東京聽奧獎牌。黃顯祐／攝影