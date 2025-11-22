澳洲羽賽／林俊易不敵田中湧士 無緣爭冠與年終賽門票

我國男單「左手重砲」林俊易今天在BWF超級500的澳洲公開賽4強賽，遭遇日本好手田中湧士，最終以18：21、15：21敗下陣來，無緣爭冠，也確定搭不上年終總決賽列車。

總獎金47萬5000美元的澳洲公開賽，我國本周共有兩名男單好手晉級到4強賽，不過在周天成不敵印度印度拉克什亞．森（Lakshya Sen）後，背負爭奪年終賽門票最後一絲希望的林俊易，也在與世界排名第26名的田中湧士之戰陷入苦戰。

儘管雙方過去3度交手都由林俊易取勝，不過今天田中湧士卻打出精彩一戰，在首局的拉鋸戰中於中段拉開差距，並以21：18先下一城，第二局開局林俊易雖然一度取得領先，不過局中又被田中湧士打出一波5：0攻勢反超前，最終林俊易也無力扭轉頹勢，以15：21敗下陣來，也結束台將所有賽程。