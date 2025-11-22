全國總統盃健美健身賽 健身家庭組落實全民運動

快訊

中央社／ 台北22日電
2025紅牛聰勁全國總統盃健美健身錦標賽，22日在新莊體育館展開，共計超過300名選手參賽，還有「健身家庭組」，充分落實全民運動的宗旨。中央社
2025紅牛聰勁全國總統盃健美健身錦標賽，22日在新莊體育館展開，共計超過300名選手參賽，還有「健身家庭組」，充分落實全民運動的宗旨。中央社

2025紅牛聰勁全國總統盃健美健身錦標賽，今天在新莊體育館展開，共計超過300名選手參賽，年齡層涵蓋4歲到70歲還有「健身家庭組」，充分落實全民運動的宗旨。

紅牛聰勁全國總統盃健美健身錦標賽同時也是2026年國手選拔賽，不過為了推動這項運動，今年除了有5組「健身家庭組」參賽外，還首次舉辦70歲以上組的名額，讓現場驚呼聲連連。

中華民國健美健身協會理事長許安進在接受媒體聯訪時表示，今年的比賽又有許多創舉，第1次舉辦超過70歲的組別，可見這項運動適合從小到大不間斷的訓練。

許安進指出，台灣邁入高齡化社會，許多老人最欠缺的就是肌力，一旦摔倒就要臥床很久，不但辛苦家人也增加許多社會資源，健美健身就是要養成培養肌力的習慣，只要有力不但可以預防跌倒，還可以出門走走，培養良好的興趣。

已經連續推廣3年的健身家庭組，今年則有5組報名參賽，許安進強調，不是要小小朋友在這個年紀就接受重訓，而是要培養運動習慣，這樣也可以增進親子關係，雙方都有共同的話題可以聊。

中華民國體育運動總會會長葉政彥也在致詞時提到，越來越多人加入健美健身的行列，而且是不分年齡、不分男女，還有全家大小一起參與，可見這是一項深植人心的全民運動。

