田徑／跳遠、400欄架選手赴日移訓 運動部次長鄭世忠前往訪視
我國田徑代表隊跳遠與400公尺欄架選手在近期前往日本大學進行移地訓練，持續為明年名古屋亞運備戰，而運動部政務次長鄭世忠也利用今天東京聽奧中午賽事休息時間前往關心選手訓練狀況，並勉勵選手為國爭光。
我國田徑代表隊跳遠與400公尺欄架選手，包括男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂、男子400公尺跨欄全國紀錄保持人彭名揚以及林仲威等人，在本月前往日本大學展開今年最後一階段的訓練計畫，教練團也與日本大學田徑隊教練深度交流並共同規劃訓練內容，以明年名古屋亞運為目標持續備戰。
而日前率隊隨團前往東京參加第25屆聽奧會的運動部次長鄭世忠，也利用今天中午賽事休息空檔，前往日本大學田徑場關心跳遠與400公尺欄架選手訓練狀況與了解需求，教練曾孝生也表示，鄭次長在公務繁忙之餘，仍撥冗前來關心國家隊跳遠組與400欄組教練、選手們的訓練狀況，讓全隊都深受鼓舞。
