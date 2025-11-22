快訊

澳洲羽賽／錯失3賽末點 周天成不敵印度名將無緣爭冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成第二局卻錯過3個賽末點後被對手逆轉無緣爭冠。 美聯社
BWF超級500的澳洲羽球公開賽，我國男單一哥周天成今天在4強賽遭遇印度拉克什亞．森（Lakshya Sen），在先拿下首局的情況下，周天成第二局卻錯過3個賽末點，最終以21：17、22：24、16：21敗下陣來，無緣爭冠。

世界排名第6名的周天成與第14名的拉克什亞．森，過去曾7度交手由周天成保有4勝3敗對戰優勢，不過雙方今年在香港公開賽4強賽交手時，就由拉克什亞．森以直落二勝出，但兩局合計僅贏4分，展現雙方實力相當接近。

而今天兩人再度交手，周天成在首局雖然是一路領先，並在局中取得最多8分優勢，不過拉克什亞．森也在局末急起直追，還一度化解周天成2個局點，但周天成仍是頂住壓力，以21：17先下一城。

第二局兩人則是展開拉鋸，周天成雖然一度取得領先，但拉克什亞．森在6：9落後時卻是連得5分，以11：9領先進入技術暫停；不過下半局周天成也展開反撲，並在14：17落後時不斷壓迫對手，打出一波6：1攻勢反倒取得2個賽末點，但拉克什亞．森並未放棄，不僅化解周天成賽末點，還以24：22逆轉扳平。

在逃過一劫後，拉克什亞．森決勝局乘勝追擊，開局就拉開領先差距，儘管在拉克什亞．森以20：12取得8個賽末點時，周天成成功化解前4個，但最終拉克什亞．森仍是以21：16勝出，挺進到決賽。

周天成 羽球

相關新聞

澳洲羽賽／錯失3賽末點 周天成不敵印度名將無緣爭冠

BWF超級500的澳洲羽球公開賽，我國男單一哥周天成今天在4強賽遭遇印度拉克什亞．森（Lakshya Sen），在先拿下...

田徑／跳遠、400欄架選手赴日移訓 運動部次長鄭世忠前往訪視

我國田徑代表隊跳遠與400公尺欄架選手在近期前往日本大學進行移地訓練，持續為明年名古屋亞運備戰，而運動部政務次長鄭世忠也...

桌球／WTT馬斯開特站林昀儒男單8強止步 再攜手鄭怡靜混雙爭金

WTT球星挑戰賽馬斯開特站賽事，我國一哥林昀儒今天在男單一日兩戰，在16強擊敗日本篠塚大登後，晚間的8強賽碰上世界排名第...

聽奧／沈彥汝羽球女單摘銀 我代表團累積4銀、4銅

我國參加2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）代表團今天靠著羽球好手沈彥汝在女子單打的好表現，再進帳1面銀牌...

拳擊／「夠無情戰隊」其實超有愛 教練柯文明帶人帶心

台灣拳擊女將郭怡萱、吳詩儀、陳念琴組成的「夠無情戰隊」讓對手叫苦連天，但團隊中其實充滿愛心，尤其靈魂人物柯文明教練帶人帶...

聽奧／老將吳思穎領銜抱恙上陣 我定向越野代表隊表現優異 

2025東京達福林匹克運動會（簡稱聽奧）如火如荼進行著，定向越野選手連日來表現優異，堪稱是亞洲國家表現最優的團隊，定向越...

