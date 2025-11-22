聽新聞
0:00 / 0:00
澳洲羽賽／錯失3賽末點 周天成不敵印度名將無緣爭冠
BWF超級500的澳洲羽球公開賽，我國男單一哥周天成今天在4強賽遭遇印度拉克什亞．森（Lakshya Sen），在先拿下首局的情況下，周天成第二局卻錯過3個賽末點，最終以21：17、22：24、16：21敗下陣來，無緣爭冠。
世界排名第6名的周天成與第14名的拉克什亞．森，過去曾7度交手由周天成保有4勝3敗對戰優勢，不過雙方今年在香港公開賽4強賽交手時，就由拉克什亞．森以直落二勝出，但兩局合計僅贏4分，展現雙方實力相當接近。
而今天兩人再度交手，周天成在首局雖然是一路領先，並在局中取得最多8分優勢，不過拉克什亞．森也在局末急起直追，還一度化解周天成2個局點，但周天成仍是頂住壓力，以21：17先下一城。
第二局兩人則是展開拉鋸，周天成雖然一度取得領先，但拉克什亞．森在6：9落後時卻是連得5分，以11：9領先進入技術暫停；不過下半局周天成也展開反撲，並在14：17落後時不斷壓迫對手，打出一波6：1攻勢反倒取得2個賽末點，但拉克什亞．森並未放棄，不僅化解周天成賽末點，還以24：22逆轉扳平。
在逃過一劫後，拉克什亞．森決勝局乘勝追擊，開局就拉開領先差距，儘管在拉克什亞．森以20：12取得8個賽末點時，周天成成功化解前4個，但最終拉克什亞．森仍是以21：16勝出，挺進到決賽。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言