桌球／WTT馬斯開特站林昀儒男單8強止步 明攜手鄭怡靜混雙爭金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國一哥林昀儒。 新華社資料照
WTT球星挑戰賽馬斯開特站賽事，我國一哥林昀儒今天在男單一日兩戰，在16強擊敗日本篠塚大登後，晚間的8強賽碰上世界排名第13名的法國大勒布朗（Alexis Lebrun），最終以4：11、9：11、8：11敗下陣來，止步於8強。

林昀儒生涯過去5度與大勒布朗交手共拿下4勝，其中包括今年WTT冠軍賽澳門站賽事就以直落三取勝，不過今天再度交手，林昀儒卻陷入苦戰，首局就在一路落後的情況下被對手以11：4先下一城，第二局林昀儒則是在開局落後的情況下一度後來居上，只可惜在9：8領先時被對手連拿3分，以9：11再讓出一局。

第三局林昀儒在背水一戰的情況下一度保持領先，但局中再度遭到大勒布朗超車，最終以8：11敗下陣來，止步於8強。

儘管男單無緣登上頒獎台，但林昀儒明天傍晚將跟鄭怡靜攜手在混雙金牌戰登場，並面對日本英田理志／佐藤瞳，力拚上月WTT球星挑戰賽倫敦站後再度奪冠。

林昀儒 挑戰賽 鄭怡靜 混雙

