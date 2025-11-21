聽奧／沈彥汝羽球女單摘銅 我代表團累積4銀、4銅

我國參加2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）代表團今天靠著羽球好手沈彥汝在女子單打的好表現，再進帳1面銀牌，代表團截至今日累積獎牌4銀、4銅。

代表團羽球隊經過連日征戰，在大會個人賽最後一天傳回奪牌的好消息。我國羽球隊第一女單沈彥汝在醫療團隊的協助下，克服腿部傷勢，以堅強意志在上午四強準決賽撐過三局苦戰，以15：21、21：13、22：20戰勝人高馬大的奧地利選手尼奧多特（Katrin Neudolt）晉級。

休息兩小時後，沈彥汝再與范榮玉搭檔出戰女雙四強賽，再次經歷三局大戰，以12：21、21：16、14：21惜敗中國大陸組合江佳蕾/張恒艷，落入銅牌戰。

女子單打金牌戰，沈彥汝對戰上屆聽奧金牌、來自南韓的PARK Min Kyeong，首局以13：21失守，次局彥汝以21：16扳回一城，可惜決勝局無法突破對手的封鎖，以12：21落敗收下銀牌，是個人參加聽奧以來最好的成績。

結束女單金牌戰後，沈彥汝休息40分鐘再與范榮玉搭檔出戰女雙銅牌戰，面對南韓組合的強勢攻擊，兩人奮戰全場仍以18：21、13：21無緣再添獎牌；沈彥汝賽後感性地表示，自己真的很喜歡羽球，謝謝教練、贊助商、羽球隊大家庭及國人的支持，後天將進入團體戰，請大家繼續幫台灣加油。