快訊

地制法「李四川條款」三讀闖關 直轄市不受人口限制均設3位副市長

財神來了還不應門？統一發票7-8月中千萬「2張未領」 中獎資訊曝

石虎柳丁事件延燒 大苑子發613字認錯聲明「董事長已親自道歉」

聽新聞
0:00 / 0:00

聽奧／沈彥汝羽球女單摘銅 我代表團累積4銀、4銅

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
羽球選手沈彥汝以堅強意志力克服腿部傷勢，進軍冠軍戰，為我國拿下一面銀牌。圖／運動部提供
羽球選手沈彥汝以堅強意志力克服腿部傷勢，進軍冠軍戰，為我國拿下一面銀牌。圖／運動部提供

我國參加2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）代表團今天靠著羽球好手沈彥汝在女子單打的好表現，再進帳1面銀牌，代表團截至今日累積獎牌4銀、4銅。

代表團羽球隊經過連日征戰，在大會個人賽最後一天傳回奪牌的好消息。我國羽球隊第一女單沈彥汝在醫療團隊的協助下，克服腿部傷勢，以堅強意志在上午四強準決賽撐過三局苦戰，以15：21、21：13、22：20戰勝人高馬大的奧地利選手尼奧多特（Katrin Neudolt）晉級。

休息兩小時後，沈彥汝再與范榮玉搭檔出戰女雙四強賽，再次經歷三局大戰，以12：21、21：16、14：21惜敗中國大陸組合江佳蕾/張恒艷，落入銅牌戰。

女子單打金牌戰，沈彥汝對戰上屆聽奧金牌、來自南韓的PARK Min Kyeong，首局以13：21失守，次局彥汝以21：16扳回一城，可惜決勝局無法突破對手的封鎖，以12：21落敗收下銀牌，是個人參加聽奧以來最好的成績。

結束女單金牌戰後，沈彥汝休息40分鐘再與范榮玉搭檔出戰女雙銅牌戰，面對南韓組合的強勢攻擊，兩人奮戰全場仍以18：21、13：21無緣再添獎牌；沈彥汝賽後感性地表示，自己真的很喜歡羽球，謝謝教練、贊助商、羽球隊大家庭及國人的支持，後天將進入團體戰，請大家繼續幫台灣加油。

羽球 聽奧

延伸閱讀

羽球／「麟榤配」闖進年終賽 王齊麟感嘆：很多人說我有大賽運

聽奧／保齡球林雅琴、陳怡妙摘二銅 羽球混雙持續進擊

聽奧／桌球男雙進帳2銅 我代表團單日進帳2銀、2銅

聽奧／田徑女子100公尺跨欄 許樂摘銀連續兩屆奪牌

相關新聞

澳洲羽賽／林俊易安抵4強 力拚與周天成在冠軍賽會師

BWF超級500的澳洲羽球公開賽今天展開8強賽程，其中在男單賽事我國一哥周天成率先晉級4強後，「左手重砲」林俊易也在與日...

聽奧／沈彥汝羽球女單摘銅 我代表團累積4銀、4銅

我國參加2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）代表團今天靠著羽球好手沈彥汝在女子單打的好表現，再進帳1面銀牌...

拳擊／「夠無情戰隊」其實超有愛 教練柯文明帶人帶心

台灣拳擊女將郭怡萱、吳詩儀、陳念琴組成的「夠無情戰隊」讓對手叫苦連天，但團隊中其實充滿愛心，尤其靈魂人物柯文明教練帶人帶...

聽奧／老將吳思穎領銜抱恙上陣 我定向越野代表隊表現優異 

2025東京達福林匹克運動會（簡稱聽奧）如火如荼進行著，定向越野選手連日來表現優異，堪稱是亞洲國家表現最優的團隊，定向越...

桌球／WTT馬斯開特站 林昀儒退篠塚大登晉級8強

WTT球星挑戰賽馬斯開特站賽事，我國一哥林昀儒今天在男單16強賽遭遇世界排名第28名的日本好手篠塚大登，在整場比賽一路壓...

田徑／大陸全運會蘇炳添生涯最後一戰 飛人謝幕「掛靴」繞場

第十五屆全國運動會昨舉行男子4×100米接力決賽，廣東隊拿下第四名，全場卻掌聲雷動，只因這是「亞洲飛人」蘇炳添職業生涯的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。