聽奧／老將吳思穎領銜抱恙上陣 我定向越野代表隊表現優異 

2025東京達福林匹克運動會（簡稱聽奧）如火如荼進行著，定向越野選手連日來表現優異，堪稱是亞洲國家表現最優的團隊，定向越野領隊吳明彥對選手的優異表現予以高度肯定，他認為，4位選手在老將吳思穎帶領下，不論是場內爭取佳績，或場外進行國際交流，都收獲滿滿，期待4年後在下一屆創造更好的成績。

大會今天進行難度極高的長距離賽，男選手楊天筆名列14，莊詠智排名第17，2人順利完賽實屬不易。女選手吳思穎身體抱恙仍上陣參賽，雖未能完賽，但精神可嘉。大會明將進行壓軸的男子接力賽，隨即結束本屆福林匹克運動會定向越野。

2年前中華民國聽障者體育運動協會與中華民國定向越野協會簽署合作備忘錄，定向越野協會自此開始協助聽體協培養優秀聽障定向越野選手，經過2年的努力，終於在2025東京達福林匹克運動會看到成效，當時大力促成這項合作的吳明彥至表欣慰。

楊天筆在共有33人參賽的男子短距離賽名列第7。圖／中華民國定向越野協會提供

定向越野隊包括女選手吳思穎、梁君宇，男選手楊天筆、莊詠智，除吳思穎是達福林匹克運動會老將外，其餘3人都是新秀，但全隊自4月底選拔產生後即進入密集賽前訓練，還多次前往日本參加世界排名賽自主訓練，大大提高選手的技術與體能。他們在11月15日至23日進行的8場定向越野賽事，成績幾乎都佔亞洲第一，楊天筆在共有33人參賽的男子短距離賽名列第7，為10強中與排名第10的日本選手成為唯2的亞洲選手。吳思穎在有24人角逐的女子短距離賽名列第8，梁君宇名列第10，也是10強唯2的亞洲選手。

在混合超級短距離接力賽，吳思穎與楊天筆聯手。在11支隊伍中拿下第4，日本名列第6，中國大陸名列第7。短距離接力賽共有8隊參賽，吳思穎、梁君宇、楊天筆、莊詠智名列第4，日本第5。中距離賽競爭也很激烈，吳思穎跑出第7名佳績，是完賽10名女選手中唯一的亞洲選手。

吳明彥曾是2009高雄世運會定向越野國手，10餘年來也一直參與定向越野推展，尤其是對聽障選手的培養也是積極投入，他還因此學習手語翻譯，以協助聽障選手能更快速學習定向越野。