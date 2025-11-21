聽新聞
桌球／WTT馬斯開特站 林昀儒退篠塚大登晉級8強
WTT球星挑戰賽馬斯開特站賽事，我國一哥林昀儒今天在男單16強賽遭遇世界排名第28名的日本好手篠塚大登，在整場比賽一路壓制對手的情況下，林昀儒最終就以11：6、11：6、11：5直落三勝出，挺進到8強賽。
林昀儒這次馬斯開特站賽事名列男單第4種子，在日前與鄭怡靜的混雙賽事攜手挺進到金牌戰，並將在明天登場爭金後，林昀儒在男單賽事也持續進擊，並在今天遭遇過去兩度交手都贏球的篠塚大登。
在生涯對戰都保有優勢的情況下，林昀儒今天也是從首局就一路壓制對手，前兩局都在一路領先的情況下以11：6拿下，不過第三局篠塚大登則是一路緊咬比分，雙方一度戰成5：5平手，但林昀儒下半局再度打出6：0的關門攻勢，以11：5勝出，挺進到8強賽，接下來將遭遇勒布朗兄弟的哥哥大勒布朗（Alexis Lebrun），也是雙方繼混雙8強賽再度交手。
