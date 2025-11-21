拳擊／「夠無情戰隊」其實超有愛 教練柯文明帶人帶心

台灣拳擊女將郭怡萱、吳詩儀、陳念琴組成的「夠無情戰隊」讓對手叫苦連天，但團隊中其實充滿愛心，尤其靈魂人物柯文明教練帶人帶心的方式，讓成員們凝聚超強向心力，成為頻頻奪下佳績的關鍵。

在印度大諾伊達（Greater Noida）進行的世界拳擊聯盟（World Boxing, WB）盃總決賽，陳念琴勇奪女子65公斤級金牌，吳詩儀、郭怡萱分別在女子57公斤級、女子51公斤級獲得銀牌，「夠（郭）無（吳）情（琴）戰隊」狂掃1金、2銀佳績，成為最耀眼的團隊。

這次獲得佳績，柯文明在接受中央社記者採訪時，首先感謝團隊，包括外籍教練、兩個非常辛苦的防護員凃思危、張予親等人，都是讓「夠無情戰隊」越來越好、然後朝更大舞台邁進的幕後功臣。

談到對「夠無情戰隊」的經營，柯文明告訴中央社記者，他是選手出身，所以很瞭解選手在訓練過程中，會遇到什麼樣的困難、挑戰，他帶領團隊的過程，就是用將心比心的方式，「自己希望能夠從教練那邊得到的技術或是關心，我都盡量給選手。」

柯文明表示，他希望讓選手感受到，「夠無情戰隊」除了對外是個戰鬥團隊，對內大家的感情、互動都是非常好的，「我們一直很努力在塑造這樣的團隊，那會讓選手有向心力，讓大家都希望為團隊去打出很好的成績。」

「夠無情戰隊」的大學姐陳念琴表示，團隊很重要的核心是教練，「教練很帶選手的心，讓選手能夠凝聚在一起，使我們的目標都是一致的，整個團隊都有在努力，才會有很好的表現。」

台灣拳擊女將郭怡萱（左2）、吳詩儀（左1）、陳念琴（右1）組成的「夠無情戰隊」讓對手叫苦連天，但團隊中其實充滿愛心，尤其靈魂人物柯文明（右2）教練帶人帶心的方式，讓成員們凝聚超強向心力，成為頻頻奪下佳績的關鍵。中央社

陳念琴提到，她在團隊中，比較像大姊的角色，她會去關心每個學弟妹的心情還有狀況，郭怡萱遇到任何事都很願意跟她說，「我覺得選手能找到坦誠的對象，是要解決困難時，一個很棒的方式，這會讓她越來越進步。」

至於吳詩儀，陳念琴認為，吳詩儀想要比賽、想要贏的心態，對她來說是種正面的衝擊，「詩儀讓我知道，我要不斷進步，成為她們的榜樣」，基本上她和吳詩儀、郭怡萱就是相互模仿、學習。

吳詩儀告訴中央社記者，教練讓她們很清楚知道，不會每次比賽結果都很完美，而且教練一直是用一種溫柔的方式，讓大家知道「沒關係，我們會更好」，也不會有很多的苛責，或是有那種「你一定要做到些什麼」的態度。

郭怡萱則認為，柯文明「不只像是教練，更像是老師」，在拳擊和各方面都給她提點，然後放手讓她好好發揮，更不斷鼓勵她說：「妳就發揮妳在場上該有的樣子就好」，這讓她能放手一搏，臨場上也能有更好的發揮。

柯文明帶領的「夠無情戰隊」充滿向心力，團隊成員相處十分融洽，從平時的生活、場邊的準備、場上的合作，都看得出他們之間的默契與對彼此信任，面對再大的比賽，他們依然說說笑笑、圍在一起禱告，這股團隊凝聚力與安定感，成了他們克敵致勝，也令對手苦無破解之道，只能大喊實在「夠無情」的祕訣。