澳洲羽賽／林俊易安抵4強 力拚與周天成在冠軍賽會師

BWF超級500的澳洲羽球公開賽今天展開8強賽程，其中在男單賽事我國一哥周天成率先晉級4強後，「左手重砲」林俊易也在與日本小川翔悟的比賽中，以21：17、21：10直落二勝出，今年第5度闖進到4強賽。

世界排名第12名的林俊易，在上一戰熊本名人賽也打進到8強後，本周轉戰澳洲也一路過關斬將，並在今天遭遇世界排名第73名的日本選手小川翔悟，上演雙方生涯的首度對決。

在首局前段林俊易還一度處於落後，不過在局中重新調整步調後他不僅反超前比數，還以21：17先下一城，第二局林俊易更是以8：0開局直接澆熄對手氣勢，最終以21：10直落二勝出，繼中國大陸名人賽後再度闖進到4強賽。

而林俊易4強賽的對手將是日本田中湧士與丹麥基姆奇（Rasmus Gemke）之戰的勝方，至於周天成則將遭遇印度拉克什亞．森，台灣兩位男單好手將力拚在冠軍賽會師。