2026拔河世錦賽台北登場 中華拔協：最高規迎國際隊伍

台灣明年將首度舉辦世界室內拔河錦標賽，世界拔河總會派英國籍的副會長迪爾（Pete Dyer）來台，針對辦理比賽細節提出建言，中華拔河運動協會也表示，屆時世錦賽絕對會依照國際規範最高規格辦理。

中華拔河運動協會在11月22、23日在國立體育大學辦理114年全國協會盃拔河錦標賽暨2025國際拔河邀請賽，共邀請韓國、日本、泰國、馬來西亞及香港等5個國家地區、共11支隊伍參賽，也提前替明年3月12日至15日在台北小巨蛋舉辦的世界室內拔河錦標賽暖身。

中華拔協秘書長卓耀鵬表示，這次總會副會長迪爾於11月18日抵台，也一同參與這次協會盃暨國際拔河邀請賽籌辦過程，針對比賽辦理的細節提出不少建言，他們也都虛心接受指教。

卓耀鵬強調，邀請賽和國際正式錦標賽性質畢竟不同，辦理比賽的流程上當然也不一樣，「不過迪爾給出的建議我們都有記錄下來，屆時也會依照國際規範辦理，絕對會以最高規格來迎接各國代表隊，除希望讓參賽外隊見識到台灣人的熱情，也希望這道台灣最美風景給他們留下美好回憶。」

雖說會用最熱情的態度迎接外隊，但卓耀鵬強調，對於冠軍金盃可不會手下留情，他透露，12月底就將舉辦國手選拔賽，待國家隊組隊後，旋即將投入集訓，希望這批子弟兵能在鄉親父老面前高舉金盃，也把冠軍榮耀留在台灣。

迪爾則透過協會表示，他們非常期待台灣第一次舉辦世界級錦標賽，也期許台灣能舉辦賽事能順利成功，也期待明年世錦賽能有更多國家來台參賽。

2026拔河世錦賽台北登場，中華拔協最高規格迎國際隊伍。圖／中華拔河協會提供

2026拔河世錦賽台北登場，中華拔協最高規格迎國際隊伍。圖／中華拔河協會提供

2026拔河世錦賽台北登場，中華拔協最高規格迎國際隊伍。圖／中華拔河協會提供