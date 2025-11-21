114年運動推手獎得獎名單出爐 總獲獎數創歷年新高 

運動部今天公布114年度運動推手獎得獎名單，感謝各界企業、個人等單位對體壇發展有重大貢獻的推手們，迎接運動部元年，今年總收件數計136件達歷年之最，獲獎計77個單位、總件數129件，包含贊助類108件及推展類21件，總獲獎數亦創下歷年新高。

運動推手獎為鼓勵民間贊助體育運動，獎勵長期奉獻與熱心推展體育運動之法人、團體及自然人所頒發的獎項，向默默奉獻的幕後英雄表達感謝及敬佩之意，獎項分為贊助類、推展類及特別類三種，其中贊助類及推展類又分為金、銀、銅三等級與贊助類長期贊助獎。

運動部表示，2025年是體壇豐收的一年，在國際賽場上，2025成都世界運動會與2025萊茵魯爾世界大學運動會均創下佳績，不僅是選手奮力拚搏的努力成果，同時更彰顯出民間各界企業長期投入與運動部一起攜手壯大台灣的最佳證明。

本年度的獲獎單位中，中華電信股份有限公司、台灣電力股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、富邦金融控股股份有限公司、台灣土地銀行股份有限公司等7家，同時榮獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」三個獎項，長期力挺台灣優秀選手，代表我國出征各國際賽事取得佳績；台灣電力股份有限公司申請特別獎雖未獲獎，但其行動備受肯定，他們遠赴孟加拉達卡市，透過運動培力當地弱勢族群與運動員，推廣性別平等意識，評審委員對此予以肯定，亦期待台灣電力股份有限公司在此領域持續耕耘，拓展台灣的運動外交版圖，讓世界看見台灣，充分展現運動跨越國界的強大力量。

「第17屆運動推手獎表揚典禮」將於115年1月9日在台北表演藝術中心盛大舉行，運動部將透過緯來精采台MOD、緯來體育台官方臉書、運動部官方臉書及「動滋Sports」Youtube頻道直播表揚典禮實況，歡迎國人一同觀賞。