快訊

母喪後首度露面 郭台銘一頭白髮現身2025鴻海科技日

賓賓哥校園直播風波延燒！961字道歉聲明曝光 稱「友人刻意隱瞞」

「輝達會有好結果」李四川曝最快下周與新壽簽T17、T18解約

114年運動推手獎得獎名單出爐 總獲獎數創歷年新高 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
第17屆運動推手獎表揚典禮。圖／運動部提供
第17屆運動推手獎表揚典禮。圖／運動部提供

運動部今天公布114年度運動推手獎得獎名單，感謝各界企業、個人等單位對體壇發展有重大貢獻的推手們，迎接運動部元年，今年總收件數計136件達歷年之最，獲獎計77個單位、總件數129件，包含贊助類108件及推展類21件，總獲獎數亦創下歷年新高。

運動推手獎為鼓勵民間贊助體育運動，獎勵長期奉獻與熱心推展體育運動之法人、團體及自然人所頒發的獎項，向默默奉獻的幕後英雄表達感謝及敬佩之意，獎項分為贊助類、推展類及特別類三種，其中贊助類及推展類又分為金、銀、銅三等級與贊助類長期贊助獎。

運動部表示，2025年是體壇豐收的一年，在國際賽場上，2025成都世界運動會與2025萊茵魯爾世界大學運動會均創下佳績，不僅是選手奮力拚搏的努力成果，同時更彰顯出民間各界企業長期投入與運動部一起攜手壯大台灣的最佳證明。

本年度的獲獎單位中，中華電信股份有限公司、台灣電力股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、富邦金融控股股份有限公司、台灣土地銀行股份有限公司等7家，同時榮獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」三個獎項，長期力挺台灣優秀選手，代表我國出征各國際賽事取得佳績；台灣電力股份有限公司申請特別獎雖未獲獎，但其行動備受肯定，他們遠赴孟加拉達卡市，透過運動培力當地弱勢族群與運動員，推廣性別平等意識，評審委員對此予以肯定，亦期待台灣電力股份有限公司在此領域持續耕耘，拓展台灣的運動外交版圖，讓世界看見台灣，充分展現運動跨越國界的強大力量。

「第17屆運動推手獎表揚典禮」將於115年1月9日在台北表演藝術中心盛大舉行，運動部將透過緯來精采台MOD、緯來體育台官方臉書、運動部官方臉書及「動滋Sports」Youtube頻道直播表揚典禮實況，歡迎國人一同觀賞。

運動部

延伸閱讀

足球／理事長王麟祥請辭 全國體總會長葉政彥對足協表達關心

永豐銀行用熱血翻轉金融，連續3年榮獲「體育推手獎」肯定！

高雄滑輪溜冰選手被爆穿中國隊服參加對岸全國賽 市府：停權追回獎金

葉政彥高票連任全國體總會長 全力配合運動部推展全民運動

相關新聞

澳洲羽賽／化解對手6賽末點 周天成苦戰印尼新星83分鐘晉級4強

BWF超級500的澳洲羽球公開賽，我國男單一哥周天成今天在8強賽遭遇印尼新星法漢（Alwi Farhan），在第二局一度...

羽球／「麟榤配」闖進年終賽 王齊麟感嘆：很多人說我有大賽運

我國羽球男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤昨天在超級500系列澳洲羽球公開賽16強止步，不過仍確定拿到年終總決賽門票，王齊麟凌晨發文吐心聲。 王齊麟／邱相榤在海洛公開賽封王進帳9200積分，熊本大師賽

拳擊／陳念琴奪金歸功團隊 勤做情蒐摸清對手策略

台灣拳擊好手陳念琴在WB盃年終總決賽奪得金牌，賽後她將榮耀歸功於團隊，也透露情蒐讓她摸清對手策略，成為摘下金牌的關鍵

拳擊／WB盃拳賽強勢奪金 陳念琴：吸引力法則帶來勝利

台灣拳擊名將陳念琴今天奪下WB盃年終總決賽女子65公斤級金牌，她在賽後表示，是吸引力法則幫助她拿下這面金牌的

桌球／WTT馬斯喀特球星挑戰賽 林昀儒、鄭怡靜晉混雙冠軍戰

在阿曼舉行的WTT馬斯喀特球星挑戰賽，台灣黃金混雙林昀儒、鄭怡靜今天4強面對印度組合，雖然率先讓出首局，終場仍以3比1前...

115年元旦升旗路跑開跑 邀市民共迎新年第一跑

用跑步迎接嶄新的一年，台北市政府體育局今天正式宣布，「115年元旦升旗路跑」將於115年1月1日上午8點在台北市政府前廣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。