澳洲羽賽／化解對手6賽末點 周天成苦戰印尼新星83分鐘晉級4強

BWF超級500的澳洲羽球公開賽，我國男單一哥周天成今天在8強賽遭遇印尼新星法漢（Alwi Farhan），在第二局一度化解對手6個局點成功扳平戰局後，最終反倒以13：21、23：21、21：16逆轉勝出，苦戰近83分鐘後辛苦搶下4強門票。

世界排名第6名的周天成，在過去4站賽事都於前兩輪就止步後，本周澳洲公開賽總算再度搶進8強，並在今天遭遇年僅20歲的印尼新星法漢，也是兩人繼今年9月的香港公開賽後再度碰頭，當時周天成在苦戰3局後勝出。

而兩人今天再度交鋒也打得拉鋸，首局周天成在熱機較慢的情況下，讓法漢在局中就拉開差距，並以13：21先丟首局；但第二局周天成展現極佳韌性，在局末被法漢打出一波9：1後，讓對手一度取得5個賽末點，但周天成不但頂住壓力一一化解，在該局最終還成功化解6個賽末點，並以23：21逆轉扳平戰局。

決勝局兩人依舊打得難分難解，兩人也都打得更有耐性，多次展開多拍來回，雙方也一路拉鋸到10：10，下半局周天成雖然一度取得3分領先，但卻接連出現掛網失誤讓法漢再度追平，不過周天成在接下來38拍的來回搶下關鍵分後，也成功帶走比賽節奏，以21：16逆轉勝出，挺進到4強賽。