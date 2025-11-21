羽球／「麟榤配」闖進年終賽 王齊麟感嘆：很多人說我有大賽運

我國羽球男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤昨天在超級500系列澳洲羽球公開賽16強止步，不過仍確定拿到年終總決賽門票，王齊麟凌晨發文吐心聲。

王齊麟／邱相榤在海洛公開賽封王進帳9200積分，熊本大師賽4強又拿下6420分，加上澳洲賽16強的3600分，本季巡迴賽累積6萬6720分，超越泰國吉丁努蓬（Kittinupong Kedren）／差蓬（Dechapol Puavaranukroh）的6萬6560分，加上台灣雙胞胎李芳任／李芳至16強出局，李哲輝／楊博軒都32強遭淘汰，麟榤配確定獲得年終賽參賽資格。

王齊麟兩度在奧運摘金，被球迷視為「為大舞台而生的選手」，王齊麟昨天發文感嘆：「有時候即使我們已竭盡所能，結果卻還是不如預期，2025澳洲公開賽又是16強止步，在起起伏伏表現中，意外闖進年終賽，很多人說我有大賽的運，但我更想站穩腳步，在任何比賽都能有好的表現。」

「我不曾自滿，也從不放棄，贏球讓我開心，是肯定也是鼓勵；輸球會失望，但也會是養分和前進的力量。輸了就再練，練到不會輸為止！我繼續努力！」