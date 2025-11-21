拳擊／陳念琴奪金歸功團隊 勤做情蒐摸清對手策略

台灣拳擊好手陳念琴在WB盃年終總決賽奪得金牌，賽後她將榮耀歸功於團隊，也透露情蒐讓她摸清對手策略，成為摘下金牌的關鍵。

陳念琴20日晚間在印度大諾伊達（Greater Noida）進行的世界拳擊聯盟（World Boxing, WB）年終總決賽女子65公斤級冠軍賽，以4比1擊敗英格蘭選手柏曼（Dione Burman）奪得金牌。

在成功摘金後，陳念琴告訴中央社記者，這次的對手，她先前沒有對戰過，但自己有看過對方比賽的影片。她並透露，在這次備戰的過程中，她每天都有親手做情蒐，也很感謝清華大學情蒐團隊的支持，「讓我們在這次比賽中，很清楚知道對手的策略」。

陳念琴提到，金牌戰從第一回合起，她就不斷積極搶攻，並以此壓迫對手，「在年終賽這個舞台，大家都想拿到最好的成績，所以我也是全力以赴去完成比賽」。

談到這次拿下金牌，陳念琴說：「我覺得非常開心，因為能在年終賽，也就是今年最後一場比賽拿到勝利，是一件非常光榮的事。」她也特別感謝團隊，「我們始終沒有放棄，即便過程有些亂流，但大家都相信彼此的能力」。

另外，吳詩儀、郭怡萱分別在女子57公斤級、女子51公斤級決賽敗給印度地主選手，但兩人都仍各自收下一面銀牌。

吳詩儀接受中央社記者採訪時表示，今天這個比賽沒有成功拿下勝利，真的是覺得很可惜，心裡覺得「下次還可以更好」，也會繼續努力。

談到此役對手擁有的主場優勢，吳詩儀認為，那或多或少有影響，「但是我盡量不讓它影響到整個比賽的進行」，至於打法上，她當然就是可以再有更好一點的表現，這部分她會回去好好檢討，「對手當然也不弱，不過下次我不會輸給她了」。

郭怡萱告訴中央社記者，拿到銀牌她很開心，但是也有點遺憾，因為她覺得自己可以表現得很好，她認為對手的節奏比較慢，而她前兩場的速度、節奏那些都還不錯，如果依照前兩場的節奏打的話，「我覺得我可以拿下金牌」。