拳擊／WB盃拳賽強勢奪金 陳念琴：吸引力法則帶來勝利

台灣拳擊名將陳念琴今天奪下WB盃年終總決賽女子65公斤級金牌，她在賽後表示，是吸引力法則幫助她拿下這面金牌的。

世界拳擊聯盟（World Boxing, WB）年終總決賽今天在印度的大諾伊達（Greater Noida）進行最後一天的賽事，陳念琴靠著凌厲的攻勢，以4比1擊敗去年的冠軍得主－英格蘭選手柏曼（Dione Burman），強勢奪下金牌。

陳念琴賽後接受中央社記者訪問時表示，她覺得獲勝的關鍵，主要是因為團隊的整個氣勢都很好，「重點是大家都不放棄，大家心中都有一個金牌夢，這個吸引力法則很關鍵，相信團隊、相信自己，就這樣子，然後我們就做到了」。

這次的WB盃年終總決賽，台灣選手一共獲得1金、2銀的好成績，除陳念琴搶下金牌，吳詩儀、郭怡萱也分獲57公斤級、51公斤級的銀牌。