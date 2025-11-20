桌球／WTT馬斯喀特球星挑戰賽 林昀儒、鄭怡靜晉混雙冠軍戰

在阿曼舉行的WTT馬斯喀特球星挑戰賽，台灣黃金混雙林昀儒、鄭怡靜今天4強面對印度組合，雖然率先讓出首局，終場仍以3比1前進冠軍戰，將拚兩人本季第2冠。

目前世界排名第9的台灣組合林昀儒、鄭怡靜，這次在世界桌球職業大聯盟（WTT）馬斯喀特球星挑戰賽名列混雙第3種子，在連過兩關情況下，順利躋身4強之列；並與第2種子的「印度組合」夏哈（ManushUtpalbhai Shah）、塔蕾（Diya Chitale）正面交鋒，爭取冠軍戰門票。

此役首局開打後，林昀儒、鄭怡靜與對手陷入拉鋸戰，可惜關鍵時刻出現連續掉分狀況，就算化解掉2個局點，台灣組合仍以9比11率先讓出。

所幸林昀儒、鄭怡靜在第2局隨即穩住陣腳，即便錯失2個局點，但依舊在第3個局點兌現，以13比11扳平戰局。

逐漸掌控比賽節奏的林昀儒、鄭怡靜，在第3局完全展現宰制力，先掉1分情況下，接著頻頻造成對手回擊出界，一舉繳出連得10分猛烈攻勢，打得印度組合毫無招架之力，以11比2手握聽牌優勢；台灣組合在第4局延續好手感，終場再以11比5晉級冠軍戰。

林昀儒、鄭怡靜日前曾攜手摘下倫敦球星挑戰賽混雙冠軍，如今將在馬斯喀特球星挑戰賽的混雙冠軍戰，面對「日本組合」英田理志、佐藤瞳，尋求「林鄭配」本季合拍第2座冠軍，同時拚WTT年終總決賽的席次。