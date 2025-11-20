快訊

美股早盤／輝達亮眼財報點燃多頭氣勢 道瓊飆升逾600點、台積電ADR漲3.6%

6歲女童上學途中狂吐不止 母嚇傻急送醫仍救不回

桌球／WTT馬斯喀特球星挑戰賽 林昀儒、鄭怡靜晉混雙冠軍戰

中央社／ 台北20日電
鄭怡靜（右）與林昀儒。資料照
鄭怡靜（右）與林昀儒。資料照

在阿曼舉行的WTT馬斯喀特球星挑戰賽，台灣黃金混雙林昀儒鄭怡靜今天4強面對印度組合，雖然率先讓出首局，終場仍以3比1前進冠軍戰，將拚兩人本季第2冠。

目前世界排名第9的台灣組合林昀儒、鄭怡靜，這次在世界桌球職業大聯盟（WTT）馬斯喀特球星挑戰賽名列混雙第3種子，在連過兩關情況下，順利躋身4強之列；並與第2種子的「印度組合」夏哈（ManushUtpalbhai Shah）、塔蕾（Diya Chitale）正面交鋒，爭取冠軍戰門票。

此役首局開打後，林昀儒、鄭怡靜與對手陷入拉鋸戰，可惜關鍵時刻出現連續掉分狀況，就算化解掉2個局點，台灣組合仍以9比11率先讓出。

所幸林昀儒、鄭怡靜在第2局隨即穩住陣腳，即便錯失2個局點，但依舊在第3個局點兌現，以13比11扳平戰局。

逐漸掌控比賽節奏的林昀儒、鄭怡靜，在第3局完全展現宰制力，先掉1分情況下，接著頻頻造成對手回擊出界，一舉繳出連得10分猛烈攻勢，打得印度組合毫無招架之力，以11比2手握聽牌優勢；台灣組合在第4局延續好手感，終場再以11比5晉級冠軍戰。

林昀儒、鄭怡靜日前曾攜手摘下倫敦球星挑戰賽混雙冠軍，如今將在馬斯喀特球星挑戰賽的混雙冠軍戰，面對「日本組合」英田理志、佐藤瞳，尋求「林鄭配」本季合拍第2座冠軍，同時拚WTT年終總決賽的席次。

鄭怡靜 林昀儒 黃金混雙

延伸閱讀

桌球／林昀儒鄭怡靜逆轉法國組合 闖WTT球星挑戰賽4強

桌球／林昀儒、鄭怡靜闖頭關 晉WTT球星挑戰賽混雙8強

桌球／WTT馬斯喀特球星挑戰賽 林昀儒鄭怡靜拚年終賽資格

桌球／WTT法蘭克福冠軍賽 林昀儒不敵韓國老將無緣8強

相關新聞

拳擊／陳念琴退英格蘭好手年終賽摘金 郭怡萱、吳詩儀奪銀

在印度大諾伊達舉行的WB盃年終總決賽，我國今天共有三位好手在金牌戰登場，其中陳念琴在女子65公斤級賽事對上英格蘭伯爾曼（...

桌球／WTT馬斯喀特球星挑戰賽 林昀儒、鄭怡靜晉混雙冠軍戰

在阿曼舉行的WTT馬斯喀特球星挑戰賽，台灣黃金混雙林昀儒、鄭怡靜今天4強面對印度組合，雖然率先讓出首局，終場仍以3比1前...

拳擊／吳詩儀不敵世錦賽金牌 WB盃年終賽鍍銀

在印度大諾伊達舉行的WB盃年終總決賽，台灣女子拳擊好手吳詩儀今天在57公斤級決賽，以1比4不敵地主好手、今年世錦賽金牌賈...

拳擊／郭怡萱0比5不敵對手 WB盃年終賽銀恨

在印度大諾伊達舉行的WB盃年終總決賽，台灣20歲小將郭怡萱今天在女子51公斤級決賽，以0比5敗給地主好手薩瑞恩，但仍替台...

卡巴迪／女子世界盃 中華擊敗勁敵伊朗預賽3連勝

在孟加拉舉行的第2屆女子卡巴迪世界盃，中華代表隊今天在預賽迎戰強敵伊朗，靠著出色的攻守一體表現，以31比21擊敗對手，取...

足球／理事長王麟祥請辭 全國體總會長葉政彥對足協表達關心

對於中華民國足球協會理事長王麟祥在日前提出辭呈一事，剛連任的中華民國體育運動總會會長葉政彥，在今天代表中華民國體育運動總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。