拳擊／陳念琴WB盃年終賽摘金 替2學妹出口氣
在印度大諾伊達舉行的WB盃年終總決賽，台灣拳擊好手陳念琴今天在女子65公斤級決賽，以4比1擊敗英國的波爾曼摘金，也替「銀恨」的2名學妹吳詩儀、郭怡萱出了口氣。
世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）舉辦的年終總決賽，僅限定符合積分資格的選手參賽。陳念琴的量級最終僅4人與會，她昨天4強逆轉擊敗地主選手，今天的金牌戰則是主宰全場。
陳念琴在首回合開賽後，就主動積極進攻，儘管對手占有身高優勢，卻只能消極抵擋陳念琴的攻勢，首回合5名裁判有4人給了陳念琴10分。
第2回合戰況如出一轍，面對陳念琴組合拳，波爾曼（Dione Burman）找不到解決之道，只能靠著零星的防守反擊抗衡；前2回合結束，陳念琴以4比0積分領先。
第3回合波爾曼雖試圖逆轉，但明顯受到體能下滑影響，幾乎都打不太到陳念琴，雙方也多次出現纏抱的情況，最終讓陳念琴收下這面年終賽金牌。
至於「吳琴戰隊」的吳詩儀，面對今年世錦賽金牌、地主名將賈斯明（Jaismine Jaismine），前2回合都比較處於被動，讓對手掌握主動攻勢，很快就以0比4積分落後。
雖然吳詩儀企圖在最終回合反撲，但賈斯明在身高、臂展都占優勢的前提下，刻意打得保守、多以防守反擊，讓吳詩儀只得收下銀牌。
另外，20歲小將郭怡萱今天在決賽面對力量強大的印度好手薩瑞恩（Nikhat Zareen），拿手的跨步突擊打法使不上力，反被對手多次找到空檔擊中，讓郭怡萱3回合都只從5名裁判中拿到9分，最終以0比5落敗，但仍收穫首面年終賽銀牌。
這3名女將的教練正好都是柯文明，他接受中央社記者訪問時表示，「雖然有些不滿意，但還是可以接受，至少有拿到1面金牌，其他2面銀牌確實有點可惜、是有機會獲勝的。」
