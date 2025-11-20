拳擊／陳念琴退英格蘭好手年終賽摘金 郭怡萱、吳詩儀奪銀

在印度大諾伊達舉行的WB盃年終總決賽，我國今天共有三位好手在金牌戰登場，其中陳念琴在女子65公斤級賽事對上英格蘭伯爾曼（Dione Burman）最終以4：1拿下金牌，至於郭怡萱、吳詩儀則是以銀牌作收，中華隊單日進帳1金、2銀。

今年WB盃年終總決賽我國女子拳手共有3人闖進到金牌戰，包括女子51公斤級的郭怡萱、57公斤級的吳詩儀和65公斤級的陳念琴，其中今天率先登場的郭怡萱與吳詩儀皆對上地主印度選手扎林（Nikhat Zareen）與潔絲敏（Jaismine Lamboria），前者為上屆亞運女子50公斤級銅牌，後者則為今年世錦賽金牌，最終郭怡萱以0：5敗下陣來，至於吳詩儀則是以1：4敗北，兩人皆拿下銀牌。

至於壓軸登場的陳念琴則是碰上英格蘭伯爾曼，在前兩回合中陳念琴就靠著老道的經驗佔盡優勢，讓伯爾曼無法產生太多有效攻勢，前兩回合打完也取得4：1領先，儘管最終回合伯爾曼試圖搶分，但仍是無法挽回頹勢，最終陳念琴就以4：1勝出，搶下金牌。