卡巴迪／女子世界盃 中華擊敗勁敵伊朗預賽3連勝

在孟加拉舉行的第2屆女子卡巴迪世界盃，中華代表隊今天在預賽迎戰強敵伊朗，靠著出色的攻守一體表現，以31比21擊敗對手，取得3連勝保持不敗之身，有機會以分組第1晉級4強。

今年女子卡巴迪世界盃預賽分為2組，中華隊和肯亞、尼泊爾、伊朗、尚吉巴（Zanzibar）、波蘭同組，循環賽結束後取分組前2晉級4強。

中華隊首戰先以38比16擊敗肯亞，接著再以31比15擊敗尼泊爾，今天對上賽前同樣未嘗敗績的伊朗。

上半場中華隊靠著出色的團體默契，以17比11取得領先，下半場表現同樣亮眼，尤其1號的主攻手林依旻，不論在進攻或者防守上，都扮演著團隊靈魂角色，最終率隊以31比21擊敗難纏的伊朗，這也是繼杭州亞運後，中華女子卡巴迪代表隊再度擊敗伊朗。

首屆女子卡巴迪世界盃在15年前舉辦，後續因為國際間較重視男子卡巴迪，一直到今年才重新復辦女子世界盃，希望能大力推廣這項運動。

代表隊教練蔡威暘在接受中央社記者訪問時表示，這次團隊的備戰狀況都非常好，尤其杭州亞運奪得銀牌又帶給印度這麼大壓力後，「外界都將台灣視為一級強國，所以這次我們也是充滿信心。」

蔡威暘提到，預賽最難打的就是伊朗，今天過關後很有機會以全勝取得分組第1，可以在4強先避開隔壁組的印度，「我期待再次與印度在金牌戰碰頭，這次我們要把亞運失去的冠軍討回來。」

蔡威暘也感謝在地台商的幫忙，「畢竟這裡的生活環境還是比較差一點，當地台商不但會來加油，還會提供一些零食、水果等，我們比賽期間也都吃飯店裡的食物，對選手來說比較安全。」