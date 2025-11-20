快訊

母喪後首度露面 郭台銘一頭白髮現身2025鴻海科技日

賓賓哥校園直播風波延燒！961字道歉聲明曝光 稱「友人刻意隱瞞」

「輝達會有好結果」李四川曝最快下周與新壽簽T17、T18解約

聽新聞
0:00 / 0:00

桌球／林昀儒鄭怡靜逆轉法國組合 闖WTT球星挑戰賽4強

中央社／ 台北20日電
林昀儒(左)與鄭怡靜。截圖自畫面
林昀儒(左)與鄭怡靜。截圖自畫面

在阿曼舉行的WTT馬斯喀特球星挑戰賽，台灣黃金混雙林昀儒鄭怡靜今天8強戰在率先被聽牌情況下，上演驚奇逆轉秀，終場以3比2擊敗法國組合，搶下4強門票。

目前世界排名第9的台灣黃金混雙林昀儒、鄭怡靜，本週再度攜手征戰世界桌球職業大聯盟（WTT）馬斯喀特球星挑戰賽，兩人名列混雙第3種子，持續尋求躋身年終總決賽窄門的機會。

順利通過首輪考驗後，林昀儒、鄭怡靜今天在8強戰面對「法國組合」李布隆（Alexis Lebrun）和袁嘉楠。兩人在首局開打後展現極佳默契，一開始就手握4比0領先，並以11比7先馳得點；沒想到「林鄭配」突然陷入亂流，就算第2局化解3個局點，仍接連以10比12、6比11讓對手取得聽牌。

面臨背水一戰的壓力下，林昀儒、鄭怡靜在第4局心態完全放開來，打得對手毫無招架之力，開局就拿到10比1遙遙領先，順利以11比2扳平戰局；同時將火燙手感延續至決勝第5局，在一波8比1的猛烈攻勢下，林昀儒、鄭怡靜終場再以11比5搶下重要的4強門票。

結束混雙賽事後，鄭怡靜緊接著轉往單打賽場，名列女單第4種子的她首輪輪空，在32強面對世界排名逼近200名的俄羅斯選手阿布拉米安（ElizabetAbraamian），她在前2局接連以5比11、7比11讓出，意外陷入苦戰；就算鄭怡靜及時找回狀態連追2局，甚至率先逼出賽末點，可惜未能守住領先，導致終場以10比12落敗，無緣前進16強。

鄭怡靜 黃金混雙 林昀儒

延伸閱讀

桌球／林昀儒、鄭怡靜闖頭關 晉WTT球星挑戰賽混雙8強

桌球／WTT馬斯喀特球星挑戰賽 林昀儒鄭怡靜拚年終賽資格

桌球／WTT法蘭克福冠軍賽 林昀儒不敵韓國老將無緣8強

桌球／WTT法蘭克福冠軍賽 林昀儒苦戰5局晉16強

相關新聞

澳洲羽賽／化解對手6賽末點 周天成苦戰印尼新星83分鐘晉級4強

BWF超級500的澳洲羽球公開賽，我國男單一哥周天成今天在8強賽遭遇印尼新星法漢（Alwi Farhan），在第二局一度...

羽球／「麟榤配」闖進年終賽 王齊麟感嘆：很多人說我有大賽運

我國羽球男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤昨天在超級500系列澳洲羽球公開賽16強止步，不過仍確定拿到年終總決賽門票，王齊麟凌晨發文吐心聲。 王齊麟／邱相榤在海洛公開賽封王進帳9200積分，熊本大師賽

拳擊／陳念琴奪金歸功團隊 勤做情蒐摸清對手策略

台灣拳擊好手陳念琴在WB盃年終總決賽奪得金牌，賽後她將榮耀歸功於團隊，也透露情蒐讓她摸清對手策略，成為摘下金牌的關鍵

拳擊／WB盃拳賽強勢奪金 陳念琴：吸引力法則帶來勝利

台灣拳擊名將陳念琴今天奪下WB盃年終總決賽女子65公斤級金牌，她在賽後表示，是吸引力法則幫助她拿下這面金牌的

桌球／WTT馬斯喀特球星挑戰賽 林昀儒、鄭怡靜晉混雙冠軍戰

在阿曼舉行的WTT馬斯喀特球星挑戰賽，台灣黃金混雙林昀儒、鄭怡靜今天4強面對印度組合，雖然率先讓出首局，終場仍以3比1前...

115年元旦升旗路跑開跑 邀市民共迎新年第一跑

用跑步迎接嶄新的一年，台北市政府體育局今天正式宣布，「115年元旦升旗路跑」將於115年1月1日上午8點在台北市政府前廣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。