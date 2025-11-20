桌球／林昀儒鄭怡靜逆轉法國組合 闖WTT球星挑戰賽4強

在阿曼舉行的WTT馬斯喀特球星挑戰賽，台灣黃金混雙林昀儒、鄭怡靜今天8強戰在率先被聽牌情況下，上演驚奇逆轉秀，終場以3比2擊敗法國組合，搶下4強門票。

目前世界排名第9的台灣黃金混雙林昀儒、鄭怡靜，本週再度攜手征戰世界桌球職業大聯盟（WTT）馬斯喀特球星挑戰賽，兩人名列混雙第3種子，持續尋求躋身年終總決賽窄門的機會。

順利通過首輪考驗後，林昀儒、鄭怡靜今天在8強戰面對「法國組合」李布隆（Alexis Lebrun）和袁嘉楠。兩人在首局開打後展現極佳默契，一開始就手握4比0領先，並以11比7先馳得點；沒想到「林鄭配」突然陷入亂流，就算第2局化解3個局點，仍接連以10比12、6比11讓對手取得聽牌。

面臨背水一戰的壓力下，林昀儒、鄭怡靜在第4局心態完全放開來，打得對手毫無招架之力，開局就拿到10比1遙遙領先，順利以11比2扳平戰局；同時將火燙手感延續至決勝第5局，在一波8比1的猛烈攻勢下，林昀儒、鄭怡靜終場再以11比5搶下重要的4強門票。

結束混雙賽事後，鄭怡靜緊接著轉往單打賽場，名列女單第4種子的她首輪輪空，在32強面對世界排名逼近200名的俄羅斯選手阿布拉米安（ElizabetAbraamian），她在前2局接連以5比11、7比11讓出，意外陷入苦戰；就算鄭怡靜及時找回狀態連追2局，甚至率先逼出賽末點，可惜未能守住領先，導致終場以10比12落敗，無緣前進16強。

Lin Yun-Ju and Cheng I-Ching advances to the Semifinal after taking down Wildcards Alexis Leburn and Jia Nan Yuan!🔥



After #WTTLondon success, will they go all the way for another Mixed Doubles title here at #WTTMuscat?💪#TableTennis pic.twitter.com/EJVqwLPNbI — World Table Tennis (@WTTGlobal) November 20, 2025