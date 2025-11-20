快訊

近1月至少虧1.95億！黃立成以太幣遭清算71次「封王」 分析師曝下場

全支付遭盜刷…銀行局指「內部系統無異常」 39人點開釣魚簡訊恐難求償

大魯閣10億轉讓2商場 遠雄將接手台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場

足球／理事長王麟祥請辭 全國體總會長葉政彥對足協表達關心

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
體總會長葉政彥。中華民國體育運動總會提供
體總會長葉政彥。中華民國體育運動總會提供

對於中華民國足球協會理事長王麟祥在日前提出辭呈一事，剛連任的中華民國體育運動總會會長葉政彥，在今天代表中華民國體育運動總會表達深切的關心，也對王麟祥長期推動足球運動出錢、出力表示肯定。

中華民國體育運動總會表示，王麟祥在足協理事長任內四處奔走，尋求支持，積極籌辦各級賽事，推動國際交流，國內足球參與的人數也有顯著的成長。

中華民國體育運動總會一直以推動「全民運動，、促進國民健康」為使命，與各單項運動協會也維持良好的夥伴關係，隨著政府積極推動成立「運動部」，體總期盼持續扮演輔助與協調溝通的角色，與各界共同努力，繼續為台灣體育的永續發展而奮鬥。

王麟祥 運動部 國民
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

世足／僅15萬人的小島庫拉索奇蹟進會內賽 背後付出多少努力？

足球／足協召開臨時理事會 推舉蕭永福代理理事長職務

足球／挪威大勝義大利 1998年以來首度晉級世界盃

葉政彥高票連任全國體總會長 全力配合運動部推展全民運動

相關新聞

足球／理事長王麟祥請辭 全國體總會長葉政彥對足協表達關心

對於中華民國足球協會理事長王麟祥在日前提出辭呈一事，剛連任的中華民國體育運動總會會長葉政彥，在今天代表中華民國體育運動總...

聽奧／保齡球林雅琴、陳怡妙摘二銅 羽球混雙持續進擊

2025年東京第25屆達福林匹克運動會，我國代表團今天在保齡球場傳回奪牌好消息，女子個人賽四位選手晉級預賽第二輪，經過上...

亞青運代表團奪40獎牌返國 李洋鼓勵學弟妹熱愛運動也別忘唸書 

2025亞洲青年運動會在上月30日落幕，我國代表團共計拿下包括7面金牌在內的40面獎牌，今天代表團舉行返國餐會，運動部部...

世足／僅15萬人的小島庫拉索奇蹟進會內賽 背後付出多少努力？

足協獨立僅15年、人口僅15萬人創紀錄，加勒比海小島國庫拉索是如何殺入明年世界盃？庫拉索19日逼平牙買加、晉級世足正賽，足協從2011年才獨立以自身名義出戰，孱弱的隊伍在2015年迎來名將克魯伊維特成

澳洲羽賽／周天成只花半小時輕鬆打 本季第12次打進8強

BWF超級500等級的澳洲羽球公開賽，「台灣一哥」周天成今天在16強僅花費30分鐘，就以21比12、21比10擊敗地主選...

拳擊／WB盃逆轉闖進金牌戰 陳念琴：我太想贏了

台灣女子拳擊好手陳念琴今天在WB盃總決賽65公斤級4強戰逆轉擊敗印度地主選手闖進決賽，賽後她說「我太想贏了」，並表示，希...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。