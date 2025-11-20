足球／理事長王麟祥請辭 全國體總會長葉政彥對足協表達關心
對於中華民國足球協會理事長王麟祥在日前提出辭呈一事，剛連任的中華民國體育運動總會會長葉政彥，在今天代表中華民國體育運動總會表達深切的關心，也對王麟祥長期推動足球運動出錢、出力表示肯定。
中華民國體育運動總會表示，王麟祥在足協理事長任內四處奔走，尋求支持，積極籌辦各級賽事，推動國際交流，國內足球參與的人數也有顯著的成長。
中華民國體育運動總會一直以推動「全民運動，、促進國民健康」為使命，與各單項運動協會也維持良好的夥伴關係，隨著政府積極推動成立「運動部」，體總期盼持續扮演輔助與協調溝通的角色，與各界共同努力，繼續為台灣體育的永續發展而奮鬥。
