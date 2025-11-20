聽奧／保齡球林雅琴、陳怡妙摘二銅 羽球混雙持續進擊

2025年東京第25屆達福林匹克運動會，我國代表團今天在保齡球場傳回奪牌好消息，女子個人賽四位選手晉級預賽第二輪，經過上午分組激戰，林雅琴與陳怡妙聯手晉級四強，在四強賽中鏖戰南韓及烏克蘭選手，最終為我國拿下兩面銅牌。

保齡球賽制在本屆賽會進行革新，個人賽預賽取24名晉級第二輪後，分為4個小組再進行循環賽，取各分組龍頭晉級3局2勝制的四強準決賽。我國女將中以林雅琴與陳怡妙表現出色，經過上午一輪廝殺後雙雙取得分組第一晉級四強準決賽，由林雅琴對決南韓選手、陳怡妙對決烏克蘭選手。

在3局2勝的準決賽，陳怡妙面對烏克蘭好手，連輸2局，顯得懊惱；林雅琴第1局先輸南韓對手，第2局頂住壓力扳平，決勝局在第6格開花，以166：208落敗。

雖只獲2銅，沒有更上層樓，教練周妙玲表示，沒關係，總算先奪牌了。昨天男子個人賽2名晉級複賽選手都無法進4強，今天女將為本屆聽奥保齡球賽開張。

代表團各代表隊今天在其他競賽中也有收穫，羽球混雙共有劉浩恩／蕭安宇、陳忠羿／沈彥汝、鄭成鼎／范榮玉等三組晉級16強；桌球單打賽事中，女子選手陳千霏與張宜君、男子選手王顗翔、楊榮宗、盧仕杰及郭岳東全數順利晉級32強淘汰賽；網球林家文選手在16強賽以6：1、6：1輕鬆取勝烏克蘭選手菲力爾科（Yeva Flierko）晉級八強，我國代表團目前獎牌數累積3銀4銅。

運動部次長鄭世忠（右）頒發賀電給陳怡妙。記者黃顯祐／攝影 運動部次長鄭世忠（左）頒發賀電給林雅琴。記者黃顯祐／攝影