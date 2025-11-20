亞青運代表團奪40獎牌返國 李洋鼓勵學弟妹熱愛運動也別忘唸書 

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
女籃3X3選手代表致贈李洋簽名會旗。記者劉肇育／攝影
2025亞洲青年運動會在上月30日落幕，我國代表團共計拿下包括7面金牌在內的40面獎牌，今天代表團舉行返國餐會，運動部部長李洋親自出席，除了恭賀選手拿下好成績，也不忘提醒在場的學生運動員不該忘記唸書的本分。

第三屆亞洲青年運動會今年在巴林舉行，也是賽事暌違12年再度舉辦，我國共派出151位選手參加16種運動競賽，最終拿下7金9銀24銅的佳績，原訂上周舉行的返國餐會，受到颱風影響延至今天登場。

李洋、團長林鴻道、總領隊林瀛洲都到場恭賀選手奪下佳績，中華奧會主席林鴻道表示，「在巴林期間看了很多小將比賽，只有兩個字感動，這個感動不是拿多少面金牌、獎牌，是看到選手憤而不懈的精神而感動。這幾年體育署與運動部對於選手關心、照顧不遺餘力，多了很多未來助力，中華奧會也代表選手感謝過去的體育署，現在的運動部，在這次比賽結束後，也鼓勵每位選手未來更加努力，相信不管是未來的青年奧運、還是亞運、奧運，都會有各位的一席之地。」

李洋也先是感謝選手透過好成績讓世界看見台灣，但也提醒選手出國在外就是台灣的代言人，一言一行都必須謹慎，也相信這次選手都做得很好，他也鼓勵選手除了堅持所愛的運動外，也不該放棄唸書，因為全民運動可以一輩子，但競技運動不會一輩子，「我當時在世大運也只拿到銅牌，有成績固然非常好，但更應該衷心熱愛你的運動，因為熱愛才會堅持。看隊友拿金牌我也曾感到難過，但最後我也把自己的難過帶上金牌，鼓勵大家要堅持，熱愛自己的運動。」

運動部 李洋 林鴻道
