世足／僅15萬人的小島庫拉索奇蹟進會內賽 背後付出多少努力？

足協獨立僅15年、人口僅15萬人創紀錄，加勒比海小島國庫拉索是如何殺入明年世界盃？庫拉索19日逼平牙買加、晉級世足正賽，足協從2011年才獨立以自身名義出戰，孱弱的隊伍在2015年迎來名將克魯伊維特成轉捩點，帶來新戰術與歸化理念，憑藉荷蘭的歷史淵源，庫拉索不斷補充戰力，老名帥艾德沃卡特接手教鞭讓球隊更升級，也是小島寫歷史的關鍵。

小島國的奇蹟

根據《Sportaran》報導，世界盃中北美預選賽第3階段末輪，庫拉索以0：0逼平強敵牙買加，在驚濤駭浪之中，位列小組第一、取得明年世足正賽的門票，寫下隊史首度進軍世界盃的新頁。這同時也是世界盃歷史新頁：歷史人口最少（15萬）、土地面積最小（444平方公里）。

庫拉索足協獨立僅15年，當地足球基礎建設也差，國內足球聯賽也僅是半職業，多數球員是兼職踢球，獨立以自身名義出賽後，庫拉索國家隊前3年戰績是6勝6平20敗，這樣慘澹的成績在弱隊較多的中北美賽區，更顯得庫拉索是弱旅中的弱旅，而他們是如何做到12年後就殺進世足的？

名將就任成轉捩點

據《衛報》報導，庫拉索的蛻變之路始於2015年，一位父親是蘇里南人、母親是庫拉索人的荷蘭名將接下國家隊教鞭，正是世紀交接時的荷蘭最強射手「獵犬」克魯伊維特，這位名將發覺庫拉索隱藏的人才庫，由於與荷蘭的歷史淵源，眾多荷蘭選手都有代表庫拉索的資格，他用個人名氣，替庫拉索歸化不少無緣入選荷蘭國腳的好手助陣。

除了歸化補強戰力，克魯伊維特更把荷蘭名門阿賈克斯的足球哲學帶到庫拉索，強調保持控球權，從被動打法改為主動積極，接手教鞭15個月內，庫拉索寫下6勝3平3負的佳績，在克魯伊維特被豪門大巴黎挖走後，他的助教接手、延續了戰術哲學，2017年帶領庫拉索拿下隊史第一座冠軍：加勒比海盃，當時擊敗的正是老對手牙買加。

名帥長遠規劃

雖然加勒比海盃含金量不高，但拿過冠軍的庫拉索更敢夢了！2024年他們找來第2位關鍵人物：執教多達22支球隊、甚至多次執教荷蘭國家隊的老名帥艾德沃卡特，他帶來更嚴格的歐陸足球標準，將紀律性與整體性灌輸到庫拉索的DNA內。隊內少數有點名氣的歸化好手小巴庫納受訪時就提過，主帥是庫拉索的核心，他讓團隊防守紀律緊湊，擅打快速轉換，儼然是成熟的歐洲球隊。

庫拉索足球的成功不能僅用「短期找傭兵」下註解，2任荷蘭教練都有堅持的足球理念、有長遠的規劃、背後也有足協的強力支持，庫拉索這10多年的發展也讓足球超車棒球、成為最受歡迎的運動，庫拉索或許在世界盃舞台上還是弱旅，但他們的足球發展還很有未來。

