快訊

年收千萬婦遊波斯菊花海慘摔骨折 福壽山農場遭判國賠362萬元

中職／美媒提道奇對徐若熙有興趣 美網友：像收集無限寶石

吳怡萱生了！女兒「吳花果」提前報到 柯文哲、黃國昌高調送祝福

聽新聞
0:00 / 0:00

澳洲羽賽／周天成只花半小時輕鬆打 本季第12次打進8強

中央社／ 台北20日電
「台灣一哥」周天成。 法新社
「台灣一哥」周天成。 法新社

BWF超級500等級的澳洲羽球公開賽，「台灣一哥」周天成今天在16強僅花費30分鐘，就以21比12、21比10擊敗地主選手阿瑟，成功挺進8強，也是本季第12次打進8強。

現年35歲的周天成，在世界羽球總會（BWF）男單世界排名高居第6，這是他生涯首度對上20歲、世界排名第414的澳洲球員阿瑟（Asher Jing Jie Ooi）。

首局開打，周天成還在試探對手打法，雙方較多次多拍來回，不過周天成在7比6領先時，開始提速並多次主動進攻，順利連得7分拉開差距，順利收下首局。

第2局周天成不再客氣，開賽就是5比0攻勢，隨後也都壓著對手打，不論網前小球或者突擊劈殺，都看得出2人實力有段差距，周天成始終保持著至少4分領先，輕鬆直落二過關。

周天成接受中央社訪問時表示，比賽都不會有好打的，不論是怎樣的對手都有值得學習的地方；晉級之後更要提升專注度，才能夠在場上打出自己想要的球路和結果。

晉級8強後，周天成接下來的對手，將是世界排名第17名的印尼新星法漢（Alwi Farhan），之前雙方曾在今年9月香港公開賽交手過唯一1次，當時周天成2比1獲勝。

台灣男單除了周天成率先晉級8強外，今天還有「左手重砲」林俊易、戚又仁要在16強出賽，力拚晉級門票。

周天成 羽球 林俊易
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

澳洲羽賽／首輪全面開戰 戚又仁寶島內戰拍下王子維

澳洲羽賽／周天成備戰年終賽 男單首輪輕鬆過關

熊本羽賽／麟榤配延續手感再闖8強 周天成爆冷止步16強

熊本羽賽／周天成逆轉蘇力揚過頭關 宋碩芸也爆冷退宮崎友花

相關新聞

澳洲羽賽／周天成只花半小時輕鬆打 本季第12次打進8強

BWF超級500等級的澳洲羽球公開賽，「台灣一哥」周天成今天在16強僅花費30分鐘，就以21比12、21比10擊敗地主選...

亞青運代表團奪40獎牌返國 李洋鼓勵學弟妹熱愛運動也別忘唸書 

2025亞洲青年運動會在上月30日落幕，我國代表團共計拿下包括7面金牌在內的40面獎牌，今天代表團舉行返國餐會，運動部部...

世足／僅15萬人的小島庫拉索奇蹟進會內賽 背後付出多少努力？

足協獨立僅15年、人口僅15萬人創紀錄，加勒比海小島國庫拉索是如何殺入明年世界盃？庫拉索19日逼平牙買加、晉級世足正賽，足協從2011年才獨立以自身名義出戰，孱弱的隊伍在2015年迎來名將克魯伊維特成

拳擊／WB盃逆轉闖進金牌戰 陳念琴：我太想贏了

台灣女子拳擊好手陳念琴今天在WB盃總決賽65公斤級4強戰逆轉擊敗印度地主選手闖進決賽，賽後她說「我太想贏了」，並表示，希...

桌球／林昀儒、鄭怡靜闖頭關 晉WTT球星挑戰賽混雙8強

在阿曼舉行的WTT馬斯喀特球星挑戰賽，台灣黃金混雙林昀儒、鄭怡靜今天在首輪以11比6、11比13、11比6、11比1力退...

滑輪溜冰選手參加中國全運？運動部積極查核名單

有媒體報導，多名台灣滑輪溜冰選手到中國參加全運會，甚至還有現役選手；對此，運動部聲明強調，已請高雄市政府運動發展局調查核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。