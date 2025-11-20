澳洲羽賽／周天成只花半小時輕鬆打 本季第12次打進8強

BWF超級500等級的澳洲羽球公開賽，「台灣一哥」周天成今天在16強僅花費30分鐘，就以21比12、21比10擊敗地主選手阿瑟，成功挺進8強，也是本季第12次打進8強。

現年35歲的周天成，在世界羽球總會（BWF）男單世界排名高居第6，這是他生涯首度對上20歲、世界排名第414的澳洲球員阿瑟（Asher Jing Jie Ooi）。

首局開打，周天成還在試探對手打法，雙方較多次多拍來回，不過周天成在7比6領先時，開始提速並多次主動進攻，順利連得7分拉開差距，順利收下首局。

第2局周天成不再客氣，開賽就是5比0攻勢，隨後也都壓著對手打，不論網前小球或者突擊劈殺，都看得出2人實力有段差距，周天成始終保持著至少4分領先，輕鬆直落二過關。

周天成接受中央社訪問時表示，比賽都不會有好打的，不論是怎樣的對手都有值得學習的地方；晉級之後更要提升專注度，才能夠在場上打出自己想要的球路和結果。

晉級8強後，周天成接下來的對手，將是世界排名第17名的印尼新星法漢（Alwi Farhan），之前雙方曾在今年9月香港公開賽交手過唯一1次，當時周天成2比1獲勝。

台灣男單除了周天成率先晉級8強外，今天還有「左手重砲」林俊易、戚又仁要在16強出賽，力拚晉級門票。