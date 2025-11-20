聽新聞
拳擊／WB盃逆轉闖進金牌戰 陳念琴：我太想贏了

中央社／ 大諾伊達19日專電
台灣女子拳擊好手陳念琴（圖）今天在WB盃總決賽65公斤級4強戰逆轉擊敗印度地主選手闖進決賽，賽後她說「我太想贏了」，並表示希望能在今年最後一場比賽有個完美的收尾。中央社
台灣女子拳擊好手陳念琴（圖）今天在WB盃總決賽65公斤級4強戰逆轉擊敗印度地主選手闖進決賽，賽後她說「我太想贏了」，並表示希望能在今年最後一場比賽有個完美的收尾。中央社

台灣女子拳擊好手陳念琴今天在WB盃總決賽65公斤級4強戰逆轉擊敗印度地主選手闖進決賽，賽後她說「我太想贏了」，並表示，希望能在今年最後一場比賽「有個完美的收尾」。

在印度大諾伊達（Greater Noida）進行的世界拳擊聯盟（World Boxing, WB）盃總決賽4強戰，陳念琴卯上地主選手弗加特（Neeraj Phogat），前兩個回合都落居下風的她，在第三回合火力全開，且獲得所有裁判的認同，最終逆轉拿下勝利，闖進最終的金牌戰。

賽後陳念琴在接受中央社記者訪問時表示，打完第一回合，她雖處於劣勢，但她覺得自己有實力贏得比賽，可能出拳數較少，或技術面沒有展現得特別出色，所以沒有獲得裁判青睞，因此她告訴自己「必須調整一下狀態」。

第二回合陳念琴更加進入狀況，她表示，自己的策略就是不斷壓迫對手，使其體力下滑，雖然那一回合打完還是略居下風，但她知道有時候得分完全就是得看裁判的自由心證，「所以我沒有放棄，因為我覺得還有一個回合，最後一回合全力搶攻，就能逆轉拿下勝利」。

扣人心弦的最後一回合，陳念琴果然積極搶攻，5名裁判最後都給她10分，讓她靠著這一回合精彩的猛攻逆轉情勢，她坦言，其實自己也很累，但她不能讓對手知道，所以不斷搶攻，「因為我覺得我就是要贏，我真的太想贏了」。

最終裁判舉起陳念琴的手，宣布她是這場比賽的贏家，她也成功闖進金牌戰。

針對明天的金牌戰，陳念琴大喊「必需贏」，因為這是今年最後一戰，希望能有完美的收場，她也會趁機吸取對戰經驗，因為明年就有亞運，或許有機會再對戰。

談到下場比賽的對手，陳念琴告訴中央社記者，對方具有身高優勢，但她認為，最重要的是有穩定的情緒，「對我來說，不論對手的高矮胖瘦，就是擂台上見真章，把心態穩住，好好去發揮就好」。

台灣這次在WB盃總決賽中表現優異，包括吳詩儀、陳念琴、郭怡萱都闖進4強，且3人都不負眾望，成功打進金牌戰。

陳念琴 拳擊 吳詩儀
×

