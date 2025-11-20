桌球／林昀儒、鄭怡靜闖頭關 晉WTT球星挑戰賽混雙8強

中央社／ 台北19日電
鄭怡靜（右）與林昀儒。資料照片／全運會提供
鄭怡靜（右）與林昀儒。資料照片／全運會提供

在阿曼舉行的WTT馬斯喀特球星挑戰賽，台灣黃金混雙林昀儒鄭怡靜今天在首輪以11比6、11比13、11比6、11比1力退羅馬尼亞組合，順利闖過頭關、前進8強。

目前世界排名第9的台灣黃金混雙林昀儒、鄭怡靜，日前在世界桌球職業大聯盟（WTT）倫敦球星挑戰賽摘下混雙冠軍後，本週再度攜手征戰馬斯喀特球星挑戰賽，兩人名列混雙第3種子，持續尋求擠身年終總決賽的資格。

首輪迎戰「羅馬尼亞組合」尤尼斯古（EduardIonescu）、斯佐科斯（Bernadette Szocs），林昀儒、鄭怡靜雖然在首局開打後一度處於落後，不過兩人隨即調整好狀態，連得4分擺脫對手糾纏，順利以11比6先馳得點。

然而，林昀儒、鄭怡靜在第2局與對手陷入拉鋸戰，甚至被化解2個局點，雙方進入10比10的「丟士」（Deuce）局面，加上台灣組合在關鍵時刻連丟3分情況下，導致林昀儒、鄭怡靜以11比13遭到扳平、錯失提前取得聽牌機會。

所幸林昀儒、鄭怡靜並未自亂陣腳，反而在第3局表現漸入佳境，在7比7平手時連拿4分手握聽牌後，第4局更是打得對手毫無招架之力，一舉連得11分直取比賽勝利，終場就以11比1強勢搶下8強門票。

順利通過首輪考驗後，林昀儒、鄭怡靜將在8強迎戰「法國組合」李布隆（Alexis Lebrun）、袁嘉楠，爭取晉級4強資格。另外，林昀儒、鄭怡靜也將分別在單打賽事亮相，其中林昀儒首輪輪空，預計於32強面對世界排名79名的日本選手吉村和弘。

林昀儒 鄭怡靜 黃金混雙
