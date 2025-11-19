拳擊／WB盃決賽對戰世錦冠軍印度選手 吳詩儀：全力爭金

快訊

中央社／ 大諾伊達19日專電
台灣拳擊女將吳詩儀（圖）在WB盃總決賽57公斤級4強戰輕鬆擊敗對手闖進金牌戰，她坦言決賽的對手較為高大，且是印度地主選手，讓她有些緊張，但她會全力爭取金牌。中央社
台灣拳擊女將吳詩儀（圖）在WB盃總決賽57公斤級4強戰輕鬆擊敗對手闖進金牌戰，她坦言決賽的對手較為高大，且是印度地主選手，讓她有些緊張，但她會全力爭取金牌。中央社

台灣拳擊女將吳詩儀今天在WB盃總決賽57公斤級4強戰輕鬆擊敗韓國對手闖進金牌戰。她坦言決賽的印度地主對手較高大，且曾獲本屆世錦賽冠軍，讓她有些緊張，但她會全力爭取金牌。

世界拳擊聯盟（World Boxing, WB）盃總決賽今天持續在印度的大諾伊達（Greater Noida）進行，吳詩儀今天一路壓著韓國的朴雅炫（Ahhyeon Park,音譯）打，最終以5比0大勝，前進20日的金牌戰。

教練柯文明表示，吳詩儀這場比賽的表現得非常出色，在場上也很專注，「現在她出拳都很果決、不太會猶豫，這讓她在攻擊時增加很多優勢。」

吳詩儀賽後接受中央社記者採訪時表示，很開心可以晉級決賽，但畢竟決賽是對到印度地主隊選手，所以心裡有點緊張，不過希望自己可以表現得很好。

在談到今天的比賽時，吳詩儀表示，目前有很專業的團隊在幫她做情搜，「因此有注意到今天的對手，在攻擊的方向上和我不同，所以我賽前有針對這個部分模擬，這場比賽才能順利獲勝。」

吳詩儀明天將再度登上擂臺，與印度好手、今年世錦賽金牌得主蘭博瑞亞（Jaismine Lamboria）爭金。

吳詩儀告訴中央社記者，明天決賽對到的印度選手，是這一屆世錦賽冠軍，十分高大，「她很高，比我還要高，要遇到比我高的選手其實不多，這方面我會有點緊張。」

吳詩儀提到，蘭博瑞亞主要以左手攻擊，她須要特別提防，雖然蘭博瑞亞是地主，有當地民眾加油吶喊助威，「但我並不擔心害怕，我會非常努力去爭取金牌。」

台彎拳擊好手吳詩儀（右）在WB盃總決賽57公斤級4強戰中，一路壓著韓國女將打，最終以5比0大勝，闖進最終的金牌戰。中央社
台彎拳擊好手吳詩儀（右）在WB盃總決賽57公斤級4強戰中，一路壓著韓國女將打，最終以5比0大勝，闖進最終的金牌戰。中央社

台彎拳擊女將吳詩儀（前排左2）闖進WB盃總決賽57公斤級金牌戰，讓前往觀賽的駐印度副代表謝柏輝（後排左2）大呼過癮。中央社
台彎拳擊女將吳詩儀（前排左2）闖進WB盃總決賽57公斤級金牌戰，讓前往觀賽的駐印度副代表謝柏輝（後排左2）大呼過癮。中央社

吳詩儀 世錦賽 拳擊
