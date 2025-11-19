滑輪溜冰選手參加中國全運？運動部積極查核名單

快訊

中央社／ 台北19日電

有媒體報導，多名台灣滑輪溜冰選手到中國參加全運會，甚至還有現役選手；對此，運動部聲明強調，已請高雄市政府運動發展局調查核對名單，若屬實後續將開會討論懲處。

中國正舉行全國運動會，但就在此時，有媒體報導，包括新北、南投、高雄都有選手赴中國參賽，甚至還有現役選手，其中又以高雄人數最多。

運動部今天發出聲明表示，已洽請高雄市政府運動發展局了解本案，現正由高雄市政府運動發展局查證中。

運動部強調，如經查證名單屬實，後續將召開會議，依國光體育獎章及獎助學金辦法相關規定討論撤銷其獲獎資格及追繳獎章、獎助學金及證書等事宜。

中華民國滑輪溜冰協會秘書長潘莉青接受中央社採訪時表示，之前就有收到風聲可能有選手赴中國參加比賽，因此事先就已經明確提醒選手、教練不要觸碰敏感議題。

「尤其參加中國全國運動會是不被允許的，相信他們都清楚這個選擇的結果，那我們就是依法處理、絕不寬貸。」

潘莉青指出，目前正在等待名單核對，只要確定之後就會依照運動部要求，召開相關會議，假如是現役選手一定是除名、教練則面臨撤照，而如果是曾經領過國光獎章的選手，就讓運動部依據法律追繳獎金及獎章。

對於媒體報導新北市有滑輪溜冰選手參加中國2025年全國滑輪錦標賽，新北市府體育局今晚回應中央社記者詢問表示，經新北市體育總會溜冰委員會查詢，參加中國貴陽市代表隊的呂姓選手目前戶籍設在金門縣，雖居住於新北市新店區，但依新北市獎助要點，須設籍新北市的運動員才能獲得補助，呂姓選手未獲新北補助。

運動部 滑輪溜冰 全運會
