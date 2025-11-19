拳擊／20歲郭怡萱人小志氣高 WB盃年終總決賽闖金牌戰

在印度大諾伊達舉行的WB盃年終總決賽，台灣拳擊小將郭怡萱今天在女子51公斤級4強，靠著靈活腳步，以4比1擊敗哈薩克好手拉希姆別爾迪進冠軍戰，成為第3位年終賽爭金的台灣女將。

現年20歲的小將郭怡萱，身高僅150公分，本季從原本的48公斤級轉戰51公斤級；加入國家隊後，就跟著教練柯文明訓練，而她的2位「學姐」吳詩儀、陳念琴，本屆年終賽先後闖進冠軍戰，身為小學妹也不落人後，同樣搶下冠軍戰門票。

儘管郭怡萱身高、身材不如對手拉希姆別爾迪（Zhansaya Rakhymberdi），但首回合開賽後，郭怡萱就展現強大鬥志，不斷近身攻擊對手，甚至多次和對手互毆，首回合5名裁判有3人給了郭怡萱10分。

第2回合對手企圖反攻扭轉頹勢，不過，郭怡萱仍按照既定戰術，伺機防守反擊，並靠著跨步突擊，多次擊中對手，前2回合結束，郭怡萱取得2比1些微領先。

關鍵的第3回合，郭怡萱雖因犯規遭到警告而被扣分，但在進攻上仍毫無畏懼，和對手多次近距離攻擊，最後仍順利獲勝。

教練柯文明接受中央社記者訪問時表示，這場比賽戰術運用得很好，「怡萱人很小隻，手腳都短，但腳步移動速度很快，所以之前就特地改造她的打法，讓她能靠速度往前跨一步就打到對手。」

他提到，哈薩克的選手水準普遍都很高，這場能獲勝，對郭怡萱的信心一定能提升不少，「她當初從48公斤跳上來，我們成功的把劣勢轉變為她的優勢。」

談到自己的愛徒，包括「吳琴戰隊」吳詩儀、陳念琴，以及小將郭怡萱都闖進金牌戰，柯文明強調，「最後一場就是放手去打，不會給她們心理壓力。」