拳擊／20歲郭怡萱人小志氣高 WB盃年終總決賽闖金牌戰

中央社／ 台北19日電
台灣小將郭怡萱（右）與教練柯文明（左）。柯文明提供(資料照)
在印度大諾伊達舉行的WB盃年終總決賽，台灣拳擊小將郭怡萱今天在女子51公斤級4強，靠著靈活腳步，以4比1擊敗哈薩克好手拉希姆別爾迪進冠軍戰，成為第3位年終賽爭金的台灣女將。

現年20歲的小將郭怡萱，身高僅150公分，本季從原本的48公斤級轉戰51公斤級；加入國家隊後，就跟著教練柯文明訓練，而她的2位「學姐」吳詩儀陳念琴，本屆年終賽先後闖進冠軍戰，身為小學妹也不落人後，同樣搶下冠軍戰門票。

儘管郭怡萱身高、身材不如對手拉希姆別爾迪（Zhansaya Rakhymberdi），但首回合開賽後，郭怡萱就展現強大鬥志，不斷近身攻擊對手，甚至多次和對手互毆，首回合5名裁判有3人給了郭怡萱10分。

第2回合對手企圖反攻扭轉頹勢，不過，郭怡萱仍按照既定戰術，伺機防守反擊，並靠著跨步突擊，多次擊中對手，前2回合結束，郭怡萱取得2比1些微領先。

關鍵的第3回合，郭怡萱雖因犯規遭到警告而被扣分，但在進攻上仍毫無畏懼，和對手多次近距離攻擊，最後仍順利獲勝。

教練柯文明接受中央社記者訪問時表示，這場比賽戰術運用得很好，「怡萱人很小隻，手腳都短，但腳步移動速度很快，所以之前就特地改造她的打法，讓她能靠速度往前跨一步就打到對手。」

他提到，哈薩克的選手水準普遍都很高，這場能獲勝，對郭怡萱的信心一定能提升不少，「她當初從48公斤跳上來，我們成功的把劣勢轉變為她的優勢。」

談到自己的愛徒，包括「吳琴戰隊」吳詩儀、陳念琴，以及小將郭怡萱都闖進金牌戰，柯文明強調，「最後一場就是放手去打，不會給她們心理壓力。」

吳詩儀 陳念琴 拳擊
相關新聞

拳擊／20歲郭怡萱人小志氣高 WB盃年終總決賽闖金牌戰

在印度大諾伊達舉行的WB盃年終總決賽，台灣拳擊小將郭怡萱今天在女子51公斤級4強，靠著靈活腳步，以4比1擊敗哈薩克好手拉...

網球／2026國際網球名人堂票選出爐 瑞士天王費德勒獲殊榮

國際網球名人堂今天宣布，瑞士名將費德勒是2026年名人堂入選者，對於關注網壇超過25年的任何人來說，費德勒甫具資格就入選...

桌球／馮翊新WTT球星挑戰賽闖頭關 次輪拚頭號種子李布隆

在阿曼舉行的WTT馬斯喀特球星挑戰賽，台灣男單好手馮翊新今天在首輪以11比8、5比11、15比13、11比9擊敗法國好手...

聽奧／桌球男雙進帳2銅 我代表團單日進帳2銀、2銅

我國參加2025年東京第25屆達福林匹克運動會代表團今天奪牌佳績頻傳，繼射擊10公尺空氣手槍混合團體與田徑女子100公尺...

舉重／洛杉磯奧運量級揭曉 郭婞淳恐升量、陳玟卉續拚69公斤

國際舉重總會在近日正式公告2028年洛杉磯奧運舉量級分佈，將從上屆巴黎奧運的10個量級恢復至12個量級，其中上屆奪下女子...

拳擊／吳詩儀輕鬆解決韓國對手 WB盃年終總決賽爭金

在印度大諾伊達舉行的WB盃年終總決賽，台灣拳擊好手吳詩儀今天在女子57公斤級4強，以近乎一面倒的戰況5比0完勝韓國選手朴...

