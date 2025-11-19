網球／2026國際網球名人堂票選出爐 瑞士天王費德勒獲殊榮

國際網球名人堂今天宣布，瑞士名將費德勒是2026年名人堂入選者，對於關注網壇超過25年的任何人來說，費德勒甫具資格就入選毫不意外。

美聯社報導，費德勒（Roger Federer）是男網史上首位奪得20座大滿貫單打冠軍的球員，他與勁敵─西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）及塞爾維亞好手約克維奇（Novak Djokovic）共創網壇空前盛世。

在2026年名人堂球員類別中，費德勒是唯一一位獲得足夠支持票數的候選人。名人堂並未公布具體投票結果。

球評同時也是前球員的賈理耀（Mary Carillo）則是貢獻者類別的入選者。典禮預定明年8月舉行。

費德勒表示：「我一直很重視網球歷史以及前輩們的榜樣。獲得這項運動及同儕如此肯定，令我愧不敢當。」

網壇歷史上只有8位男單選手曾在所有大滿貫賽事中均奪冠，費德勒是其中之一，拿過8座溫網、6座澳網、5座美網、1座法網冠軍。

費德勒過去接受美聯社訪問時曾說：「我從沒料到自己會拿這麼多大滿貫。坦白講，在生涯一開始，我只希望自己可能拿個一座。」

費德勒在2003年溫網奪下生涯首座大滿貫冠軍，2009年又在溫網拿下第15冠，超越美國名將山普拉斯（Pete Sampras）的14冠紀錄，後於2018年澳網奪得第20冠。

費德勒曾向美聯社表示：「我其實不覺得我是為了紀錄而打球。我打這項運動是因為喜歡它。」

納達爾日後超越費德勒的20冠紀錄，在去年以38歲之齡退休前共拿下22座。今年38歲的約克維奇則坐擁24座大滿貫冠軍，目前仍活躍於網壇。

根據國際網球名人堂（International Tennis Hall ofFame）網站介紹，名人堂球員類別的入選資格之一為，票選前的5個日曆年內，在世界職業網球協會（ATP）或國際女子網球協會（WTA）巡迴賽並非重要成員。例如某球員2021年停止持續參賽，將有資格入選2026年名人堂。

費德勒因傷病纏身，自2021年7月溫網8強落敗後至2022年9月宣布退休時，已超過一年未曾出賽。