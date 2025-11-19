桌球／馮翊新WTT球星挑戰賽闖頭關 次輪拚頭號種子李布隆

在阿曼舉行的WTT馬斯喀特球星挑戰賽，台灣男單好手馮翊新今天在首輪以11比8、5比11、15比13、11比9擊敗法國好手羅蘭，下一輪將與頭號種子李布隆正面交鋒。

年僅22歲、世界排名54名的台灣新星馮翊新，本週征戰世界桌球職業大聯盟（WTT）馬斯喀特球星挑戰賽，在首輪對戰世界89名的法國好手羅蘭（JulesRolland），過去雙方曾三度交手，馮翊新手握2勝稍佔上風。

此役首局開打後，馮翊新開局與對手陷入拉鋸戰，不過在關鍵時刻連得4分突破僵局，並率先逼出局點，順利以11比8先馳得點，沒想到馮翊新在次局出現亂流，無法守住一開始取得領先優勢情況下，以5比11遭到扳平。

第3局重新找回節奏的馮翊新，幾乎一路保持領先，然而錯失3個局點機會，讓雙方進入10比10的「丟士」（Deuce）局面，所幸歷經苦戰後，馮翊新仍以15比13拿到聽牌優勢，並在第4局克服一開始的1比5落後，不斷衝擊對手下，最後連得2分再以11比9獲勝。

馮翊新順利通過首輪考驗後，下一輪將挑戰世界排名第7的巴黎奧運男單銅牌得主李布隆（FelixLebrun），兩人曾於今年澳門世界盃的小組賽對戰，當時在採4局賽制中，馮翊新與李布隆戰成2比2平手，比較得失分後，馮翊新不僅淘汰李布隆，還晉級16強一戰成名。

另外，年僅17歲、世界排名46名的台灣女單好手葉伊恬，則在首輪面對韓國新星朴佳賢，前兩局分別以16比14、11比9手握聽牌優勢後，葉伊恬遲遲搶不到關鍵第3局，導致終場「讓2追3」吞敗，無緣挺進次輪。