聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
郭婞淳於2024巴黎奧運獲得銅牌。 報系資料照
國際舉重總會在近日正式公告2028年洛杉磯奧運舉量級分佈，將從上屆巴黎奧運的10個量級恢復至12個量級，其中上屆奪下女子59公斤級銅牌的郭婞淳，如要續戰奧運將面臨升至61公斤級的挑戰，至於陳玟卉則有望留在最具優勢的69公斤級出賽。

國際舉重總會在近日公告洛杉磯奧運量級，分別為男子65公斤級、75公斤級、85公斤級、95公斤級、110公斤級、110公斤以上級，女子則為53公斤級、61公斤級、69公斤級、77公斤級、86公斤級與86公斤以上級。

其中在我國過去表現較為出色的女子中輕量級中，這次將僅剩下53公斤與61公斤兩量級，其中「舉重女神」郭婞淳過去3屆奧運分別在58與59公斤級拿下1金、2銅，如有意挑戰連4屆奧運奪牌紀錄，恐怕將面臨升至61公斤量級的挑戰。

至於在東京奧運拿下64公斤銅牌，上屆巴黎奧運則在71公斤級以第6名作收的陳玟卉，洛杉磯奧運目標則將鎖定在69公斤，也是她日前在世錦賽拿下挺舉銅牌的量級，教練黃達德表示，陳玟卉過去在杭州亞運到巴黎奧運幾乎都是撐體重在出賽，在現在確定洛杉磯奧運將有69公斤量級後，也代表陳玟卉在名古屋亞運後將不用再調整量級，對於她來說將是更有利的狀況。

談到這次奧運量級的變化，黃達德指出，由於下屆奧運在洛杉磯舉行，加上歐美選手的優勢是在中重量級，導致這次中重量級增加，亞洲選手具有優勢的中輕量級競爭將會更激烈，「對於我們來說女子61與53公斤級的影響很大，包括49公斤與55公斤都將集中到53公斤，59公斤跟63、64公斤都將集中到61公斤，光是國內競爭就會變得更加激烈。」

而陳玟卉在日前全運會以連4屆摘金結束今年最後一場賽事後，接下來也將進入冬訓期，黃達德也透露，陳玟卉接下來將在國訓中心閉鎖性訓練，明年亞運前也預計只會參加4月份的亞錦賽一場國際賽事，「這次冬訓對我們來說很重要，在國訓裡面設施很好，目前外面也沒有找到很合適的移訓地方，出去外面反而可能增加不確定性。」

陳玟卉 舉重 亞運
相關新聞

聽奧／田徑女子100公尺跨欄 許樂摘銀連續兩屆奪牌

我國參加2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）代表團今天在田徑場上再傳奪牌消息，我國田徑女子100公尺跨欄好...

澳洲羽賽／首輪全面開戰 戚又仁寶島內戰拍下王子維

BWF超級500系列的澳洲公開賽今天在雪梨全面開戰，我國「一哥」周天成、黃金男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤和女單「一姐」邱...

舉重／洛杉磯奧運量級揭曉 郭婞淳恐升量、陳玟卉續拚69公斤

國際舉重總會在近日正式公告2028年洛杉磯奧運舉量級分佈，將從上屆巴黎奧運的10個量級恢復至12個量級，其中上屆奪下女子...

拳擊／吳詩儀輕鬆解決韓國對手 WB盃年終總決賽爭金

在印度大諾伊達舉行的WB盃年終總決賽，台灣拳擊好手吳詩儀今天在女子57公斤級4強，以近乎一面倒的戰況5比0完勝韓國選手朴...

足球／人口僅15.6萬 古拉索創世足會內賽人口最少國家紀錄

加勒比海小島國古拉索今天在2026年世界盃足球資格賽0比0踢平牙買加，成為史上晉級世足會內賽人口最少的國家，闖進明年由美...

獨／高雄滑輪選手赴中參賽 秩序冊曝光選手恐有中國居住證及社保

高雄滑輪溜冰遭議員爆料多名現役選手與教練，赴中國參與全國性賽事，引發是否取得中國身分資格爭議。儘管遭控教練今天出面喊冤，...

