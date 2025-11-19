拳擊／吳詩儀輕鬆解決韓國對手 WB盃年終總決賽爭金

快訊

中央社／ 台北19日電
我國拳擊好手吳詩儀（左）。 報系資料照
我國拳擊好手吳詩儀（左）。 報系資料照

在印度大諾伊達舉行的WB盃年終總決賽，台灣拳擊好手吳詩儀今天在女子57公斤級4強，以近乎一面倒的戰況5比0完勝韓國選手朴雅炫，如願闖進冠軍戰，將和地主選手爭金。

世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）盃總決賽女子57公斤級共6人參賽，吳詩儀首戰8強先以5比0完勝烏茲別克對手，挺進4強賽。

今天的4強賽，吳詩儀面對韓國的朴雅炫（Park Ahhyeon，音譯），首回合就展開猛烈的攻勢，多次主動出拳，並在組合拳幫助下，擅長的右拳也都能擊中對手頭部，首回合5名裁判全都給吳詩儀10分。

第2回合才開打26秒，對手就因為被吳詩儀擊中重拳而遭主審讀秒，接著開打後，吳詩儀毫不鬆手，持續加壓，讓對手毫無抵抗能力，前2回合結束，分數已經拉開。

值得注意的是，第2回合的5名裁判中，已經有3人給了朴雅炫8分，顯現裁判認定2人實力有段差距。

最終回合，吳詩儀穩紮穩打，幾乎沒有出現失誤下，輕鬆拿下這場4強賽的勝利。教練柯文明表示，「詩儀這場表現得非常出色，在場上也很專注，現在她出拳都很果決，不太會猶豫，這讓她在攻擊時增加很多優勢。」

明天的金牌戰，吳詩儀將對上地主印度好手、今年世錦賽金牌賈斯明（Jaismine Jaismine）。

吳詩儀 拳擊 世錦賽
×

