足球／人口僅15.6萬 古拉索創世足會內賽人口最少國家紀錄

中央社／ 牙買加金斯頓19日綜合外電報導
古拉索闖進世足會內賽，成為史上人口數最少的國家。 路透
加勒比海小島國古拉索今天在2026年世界盃足球資格賽0比0踢平牙買加，成為史上晉級世足會內賽人口最少的國家，闖進明年由美國、加拿大與墨西哥聯合舉辦的賽事。

在2026年世界盃足球賽中北美洲及加勒比海區資格賽的最終戰，人口僅15萬6千人的「藍色浪潮」（BlueWave）軍團古拉索於客場金斯頓（Kingston）以0比0逼和牙買加。古拉索最終以6戰積分12分在B組封王，僅以1分之差力壓牙買加，驚險取得明年世足賽一席之地。

古拉索也因此成為史上晉級世足會內賽人口最少的國家，之前的紀錄保持者為2018年俄羅斯世足賽人口約35萬的冰島。

法新社報導，牙買加原本很有機會拿下勝利，下半場3度射中門柱，替補球員卡達馬特里（Bailey-TyeCadamarteri）第87分鐘的頭錘更是擦柱而出，可說是差之毫釐，失之千里。

到了傷停補時階段，比賽出現高潮。牙買加獲判12碼罰球，不過古拉索球員激烈抗議，裁判透過影像輔助裁判技術（VAR）檢視後戲劇性地推翻判決，讓古拉索得以取得晉級門票。

此外，海地以2比0力退尼加拉瓜，繼1974年之後再度拿下世足會內賽資格。

