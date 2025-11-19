快訊

書記官丈夫涉性騷按摩女業者蒐證曝光 嘉市議員黃露慧代夫致歉

不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？龔明鑫回應了

澳洲羽賽／首輪全面開戰 戚又仁寶島內戰拍下王子維

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戚又仁在「寶島內戰」經過1小時又6分鐘激戰力退「羽球王子」王子維。 新華社
BWF超級500系列的澳洲公開賽今天在雪梨全面開戰，我國「一哥」周天成、黃金男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤和女單「一姐」邱品蒨都闖過頭關，戚又仁在「寶島內戰」經過1小時又6分鐘激戰力退「羽球王子」王子維，成為第3位晉級男單16強的台將。

澳洲公開賽總獎金47萬5千美元，賽事緊接在日本熊本名人賽後舉行，在熊本打進4強的王子維、混雙組合葉宏蔚／詹又蓁、麟榤配和邱品蒨都轉戰雪梨，為年終賽備戰的「一哥」周天成也以第2種子身分參賽。

今天首輪賽事全面開戰，混雙、女單和男單都有「寶島內戰」上演，其中戚又仁和王子維更大戰三局，目前世界排名27的戚又仁才以21：19、19：21、21：11力退世界排名23的王子維，和小天、「左手重砲」林俊易同闖16強。

「麟榤配」因對手退賽，兵不血刃晉級，葉宏蔚／詹又蓁和邱品蒨也順利晉級，明天共有26組台將要上陣爭奪8強門票，其中女單代表董秋彤更要對決南韓「世界球后」安洗瑩。

王子維 邱品蒨 周天成
澳洲羽賽／周天成備戰年終賽 男單首輪輕鬆過關

熊本羽賽／王子維不敵奈良岡功大 4組台將全數止步4強

熊本羽賽／王子維成我男單最後希望 麟榤配連兩站晉級4強

熊本羽賽／首局落後10分大逆轉 王子維近兩次晉級8強都在日本

聽奧／田徑女子100公尺跨欄 許樂摘銀連續兩屆奪牌

我國參加2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）代表團今天在田徑場上再傳奪牌消息，我國田徑女子100公尺跨欄好...

獨／高雄滑輪選手赴中參賽 秩序冊曝光選手恐有中國居住證及社保

高雄滑輪溜冰遭議員爆料多名現役選手與教練，赴中國參與全國性賽事，引發是否取得中國身分資格爭議。儘管遭控教練今天出面喊冤，...

造價21億雲林縣立田徑場明對外開放 這幾項運動禁止入內

雲林縣為舉辦全國運動會，斥資逾21億元打造全新縣立田徑場，上月全國運動會已風光落幕，不少民眾關注何時開放使用，雲林縣交通...

2025球場最萌C位爭奪戰！職棒、職籃TOP 5全面洗牌　這3位爆紅出線

職業球壇吉祥物不只是場邊助威，更帶動互動、社群討論與觀眾人次成長，誰是網友心中的第一名？

澳洲羽賽／周天成備戰年終賽 男單首輪輕鬆過關

已取得年終賽資格的台灣羽球一哥周天成，今天在BWF超級500的澳洲羽球公開賽，首輪32強對上地主球員鄭浩林，結果僅用29...

0 則留言
