澳洲羽賽／首輪全面開戰 戚又仁寶島內戰拍下王子維

BWF超級500系列的澳洲公開賽今天在雪梨全面開戰，我國「一哥」周天成、黃金男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤和女單「一姐」邱品蒨都闖過頭關，戚又仁在「寶島內戰」經過1小時又6分鐘激戰力退「羽球王子」王子維，成為第3位晉級男單16強的台將。

澳洲公開賽總獎金47萬5千美元，賽事緊接在日本熊本名人賽後舉行，在熊本打進4強的王子維、混雙組合葉宏蔚／詹又蓁、麟榤配和邱品蒨都轉戰雪梨，為年終賽備戰的「一哥」周天成也以第2種子身分參賽。

今天首輪賽事全面開戰，混雙、女單和男單都有「寶島內戰」上演，其中戚又仁和王子維更大戰三局，目前世界排名27的戚又仁才以21：19、19：21、21：11力退世界排名23的王子維，和小天、「左手重砲」林俊易同闖16強。

「麟榤配」因對手退賽，兵不血刃晉級，葉宏蔚／詹又蓁和邱品蒨也順利晉級，明天共有26組台將要上陣爭奪8強門票，其中女單代表董秋彤更要對決南韓「世界球后」安洗瑩。