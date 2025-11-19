獨／高雄滑輪選手赴中參賽 秩序冊曝光選手恐有中國居住證及社保

高雄滑輪溜冰遭議員爆料多名現役選手與教練，赴中國參與全國性賽事，引發是否取得中國身分資格爭議。儘管遭控教練今天出面喊冤，是參加當地俱樂部友誼賽。不過，一名熟悉滑輪運動知情人士透露，這次新北、南投都有人過去比賽，高雄「是全台最多的」，至少4名現役選手與教練代表中國省級隊參賽，秩序冊都傳回台灣了，不是交流賽，是全國運動會級別。

知情人士指出，滑輪運動近年在中國快速發展，省級隊伍積極招募選手與教練，上一屆2023年中國全國運動會曾開放台、港、澳選手僅持台胞證即可代表各省出賽，因此部分台灣選手選擇赴陸參加比賽，當時台灣並未明確禁止。

今年規範全面收緊，中國官方明訂參加全國運動會需具備兩項條件，中國居住證與社會保險繳納紀錄，亦即須具備實質的中國身分。

知情人士說，這一屆去比全國運，不能用台胞證參賽，必須取得居住證或社保紀錄，這是第一個違規點，他強調，運動部明文規定，我國體育人士不得參與對岸全國性體育活動，全國賽、全國運都是國家級賽事，依法本來就不能去。

他進一步說，高雄至少有4名現役選手及教練今年以省隊名義參賽，包括歐姓教練、鐘姓、何姓等人。另有其他縣市如新北、南投也有人去，但高雄目前確實最多。

更具爭議的是身份問題，知情人士指，若選手或教練同時具備台灣身分與中國居住證資格，甚至繳納社保，已不只是比賽問題，而是碰觸雙重國籍、代表權衝突，有些人回台灣還要參加國家隊選拔，在大陸具有當地身分打全國運，回來卻又要代表台灣出國比賽，怎麼可能不引發爭議？

他也坦言，有些人可能不知情或誤用上屆規定而參賽，但今年制度大幅不同，這就是爭議的來源。

台灣與中國都不承認雙重國籍，一旦涉及全國性的運動會，就牽涉代表權、國籍認定與國安問題，不是區域性比賽可以相提並論。

知情人士說，這屆中國全國運動會滑輪項目有明確台灣選手、教練代表省級隊出賽，秩序冊也已傳回台灣，他直言如果要具備參賽資格，那必須是中國身分，而中央又禁止台灣選手參加全國性賽事，這就是雙重違規。

他呼籲中央與地方應盡速完整調查，包括是否取得中國居住證、是否繳納社保、是否已登錄為當地運動員，以及是否仍在台灣領有獎補助與現役參賽資格，不查清楚，未來在國際大賽上一定會出事，尤其奧運代表權恐生爭議。

據了解，該位A級高雄籍歐姓教練，過去曾獲多次國光獎章、曾任國家隊教練，如今在中國協助帶隊，對此，他今天澄清，自己參加的俱樂部友誼賽，非全國賽；另吳姓、丁姓非現役，呂姓為新北現役選手。

此外，被點名王姓教練稍早臉書發文，自己本來就在福建工作，繳交醫社保，還說以中國給他參賽的機會感到光榮，並提及高額獎金，全國賽一個人就有30萬人民幣獎金，直言台灣不調整政策和福利，未來可能都不是台灣選手了。 2025年全國滑輪錦標賽秩序冊驚見台灣選手（有顏色標示），包括新北、南投、高雄等地現役教練及選手參賽，其中高雄最多。圖／讀者提供 2025年全國滑輪錦標賽秩序冊驚見台灣選手（有顏色標示），包括新北、南投、高雄等地現役教練及選手參賽，其中高雄最多。圖／讀者提供