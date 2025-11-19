造價21億雲林縣立田徑場明對外開放 這幾項運動禁止入內

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣立田徑場明起將對外開放使用，縣長張麗善（左三）等人今體驗在田徑場跑步。記者陳雅玲／攝影
雲林縣立田徑場明起將對外開放使用，縣長張麗善（左三）等人今體驗在田徑場跑步。記者陳雅玲／攝影

雲林縣為舉辦全國運動會，斥資逾21億元打造全新縣立田徑場，上月全國運動會已風光落幕，不少民眾關注何時開放使用，雲林縣交通工務局今將田徑場移交教育處管理，縣長張麗善宣布明起縣立田徑場對外開放使用，若外界有舉辦活動需求，可依規定提前申請。

雲林縣立田徑場占地9.7公頃，距離高鐵雲林站車程不到5分鐘，跑道設置彎道九道、直線十道，能有效容納不同賽事需求，配有及1600吋大LED螢幕，照明設備則比照國際最高標準，並配備智慧燈控系統，能依不同比賽或訓練狀況進行遠端調節，已通過世界田徑總會第一級國際標準認證。

隨著全國運動會上月落幕，地方民眾關切何時對外開放使用，今縣府舉辦場館交接暨開放使用儀式，交工局副局長廖珉鋒在縣長張麗善的監交下，將管理權限交棒給教育處長邱孝文，宣布明起田徑場開放民眾免費入內使用。

邱孝文表示，田徑場主跑道與2處籃球場上午6時至晚間9時開放，周邊景觀照明則維持到凌晨12時，短期內室內辦公空間及2樓看台區不對外開放，若個人或團體要借場地舉辦活動，需依規定提前申請。

雲林縣立體育場長孫瑞鴻表示，田徑場禁止攜帶輪類器具、穿著高跟鞋進入，不得從事棒球、溜冰、橄欖球等活動，並嚴禁明火行為，為維護場館，將有保全人員24小時監控，呼籲民眾共同維護整潔與秩序。

縣議員李明哲說，雲林縣立田徑場距離高鐵路程不到5分鐘，期許能夠地盡其用，建議縣府積極招商，招募更多旅館設點，滿足住宿需求，未來可辦理大型演唱會。

張麗善表示，今年跨年晚會已選定在田徑場舉辦，未來場館活用將兼顧交通、場地等問題，也會以山、海、平原發展平衡優先考量，給予每個場館最恰當的使用機會。

雲林縣交通工務局今將縣立田徑場移交教育處管理，縣長張麗善（中）宣布明起田徑場對外開放使用，若外界有舉辦活動需求，可依規定提前申請。
雲林縣交通工務局今將縣立田徑場移交教育處管理，縣長張麗善（中）宣布明起田徑場對外開放使用，若外界有舉辦活動需求，可依規定提前申請。
雲林縣交通工務局從無到有完成雲林縣立田徑場興建任務，今將田徑場移交教育處管理，交工局團隊揮手告別田徑場。記者陳雅玲／攝影
雲林縣交通工務局從無到有完成雲林縣立田徑場興建任務，今將田徑場移交教育處管理，交工局團隊揮手告別田徑場。記者陳雅玲／攝影
雲林縣交通工務局今將雲林縣立田徑場移交教育處管理，縣長張麗善宣布明起對外開放使用，若外界有舉辦活動需求，可依規定提前申請。記者陳雅玲／攝影
雲林縣交通工務局今將雲林縣立田徑場移交教育處管理，縣長張麗善宣布明起對外開放使用，若外界有舉辦活動需求，可依規定提前申請。記者陳雅玲／攝影
雲林縣交通工務局今將雲林縣立田徑場移交教育處管理，明起將對外開放使用，若外界有舉辦活動需求，可依規定提前申請。記者陳雅玲／攝影
雲林縣交通工務局今將雲林縣立田徑場移交教育處管理，明起將對外開放使用，若外界有舉辦活動需求，可依規定提前申請。記者陳雅玲／攝影

田徑 橄欖球 籃球
延伸閱讀

