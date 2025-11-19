聽新聞
東京聽奧／5屆元老高雅茹攜手許明睿 10公尺空氣手槍混雙摘銀
2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧），田徑男子十項全能新秀危宇澤昨天拿下銀牌，也是我國代表團首面獎牌，今天射擊項目也傳來捷報，高雅茹／許明睿攜手在10公尺空氣手槍混雙賽事拿下一面銀牌。
今年聽奧我國射擊代表隊女子選手高雅茹、謝宛錚，男子選手許明睿，共計3名選手出賽，許明睿在男子10公尺空氣手槍個人賽排名第6，高雅茹則在女子10公尺空氣手槍個人賽排名第4。
今天兩人攜手在10公尺空氣手槍混雙賽事出擊，一路挺進金牌戰後遭遇印度組合，混雙賽事採取每名選手每局各擊發1次，總分高的隊伍將獲得2分局分，儘管高雅茹／許明睿在前三局射完還一度以4：2保持領先，不過印度搭擋愈射愈準，不僅在局中就將差距拉開，最終也以16：6拿下金牌，高雅茹／許明睿獲得銀牌。
高雅茹今年已經是第五度參加聽奧，加上這面銀牌後，累積拿下3面銀牌、3面銅牌，許明睿則是第二度挑戰聽奧舞台，上一屆賽事在男子10公尺空氣手槍拿下銅牌。
空氣手槍賽事結束後，接下來中華隊還有25公尺火藥槍賽事。
