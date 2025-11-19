快訊

東京聽奧／5屆元老高雅茹攜手許明睿 10公尺空氣手槍混雙摘銀

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
許明睿(左)及高雅茹(右)選手搭檔發揮穩定實力，為我國斬獲10公尺空氣手槍混合團體項目銀牌。運動部提供
許明睿(左)及高雅茹(右)選手搭檔發揮穩定實力，為我國斬獲10公尺空氣手槍混合團體項目銀牌。運動部提供

2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧），田徑男子十項全能新秀危宇澤昨天拿下銀牌，也是我國代表團首面獎牌，今天射擊項目也傳來捷報，高雅茹／許明睿攜手在10公尺空氣手槍混雙賽事拿下一面銀牌。

今年聽奧我國射擊代表隊女子選手高雅茹、謝宛錚，男子選手許明睿，共計3名選手出賽，許明睿在男子10公尺空氣手槍個人賽排名第6，高雅茹則在女子10公尺空氣手槍個人賽排名第4。

今天兩人攜手在10公尺空氣手槍混雙賽事出擊，一路挺進金牌戰後遭遇印度組合，混雙賽事採取每名選手每局各擊發1次，總分高的隊伍將獲得2分局分，儘管高雅茹／許明睿在前三局射完還一度以4：2保持領先，不過印度搭擋愈射愈準，不僅在局中就將差距拉開，最終也以16：6拿下金牌，高雅茹／許明睿獲得銀牌。

高雅茹今年已經是第五度參加聽奧，加上這面銀牌後，累積拿下3面銀牌、3面銅牌，許明睿則是第二度挑戰聽奧舞台，上一屆賽事在男子10公尺空氣手槍拿下銅牌。

空氣手槍賽事結束後，接下來中華隊還有25公尺火藥槍賽事。

高雅茹（圖）攜手許明睿在10公尺空氣手槍混雙拿下一面銀牌。圖／中華民國聽障者體育運動協會提供
高雅茹（圖）攜手許明睿在10公尺空氣手槍混雙拿下一面銀牌。圖／中華民國聽障者體育運動協會提供

2025東京聽奧射擊代表隊奮勇奪銀，總統聞訊拍發賀電，由運動部鄭世忠政務次長(右)代轉恭賀。運動部提供
2025東京聽奧射擊代表隊奮勇奪銀，總統聞訊拍發賀電，由運動部鄭世忠政務次長(右)代轉恭賀。運動部提供

