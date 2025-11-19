澳洲羽賽／周天成備戰年終賽 男單首輪輕鬆過關

快訊

中央社／ 台北19日電
台灣羽球一哥周天成，今天在BWF超級500的澳洲羽球公開賽首輪輕鬆過關。 美聯社
台灣羽球一哥周天成，今天在BWF超級500的澳洲羽球公開賽首輪輕鬆過關。 美聯社

已取得年終賽資格的台灣羽球一哥周天成，今天在BWF超級500的澳洲羽球公開賽，首輪32強對上地主球員鄭浩林，結果僅用29分鐘，就以21比8、21比10輕鬆過關，順利挺進次輪。

世界羽球總會（BWF）男單排名第6的周天成，已經確定取得年終總決賽的參賽資格，今天是他生涯首度對上世界排名第193的鄭浩林。

周天成在10月中拿下芬蘭北極羽球公開賽冠軍後，接連的4場比賽有2場首輪淘汰、2場止步16強，近況並不算太好。

今天周天成對上鄭浩林，2局對手幾乎毫無抵抗能力，都是開打後就被周天成一路拉開，全程都沒有落後過，如願直落2過關。

周天成接受中央社訪問時仍十分低調表示，對手還是表現得很不錯，「我依舊拿出該有的技術戰術和態度，不會因為對手是誰就有什麼改變，還是全力去和對手抗衡。」

周天成晉級16強後，對手仍是澳洲球員阿瑟（AsherJing Jie Ooi），預料仍可輕鬆過關。

另一場男單台灣「左手重砲」林俊易，以21比14、21比14擊敗泰國新星提拉瑞薩庫（PanitchaphonTeeraratsakul），同樣挺進16強。

林俊易在9月中拿下中國羽球大師賽亞軍後，接著連續4場比賽首輪淘汰，直到上週的日本熊本大師賽才再度闖進前8名。

周天成 羽球 林俊易
