羽球／土銀「麟榤配」熊本大師賽奪銅 爭取年度總決賽門票

土地銀行羽球隊「麟榤配」王齊麟／邱相榤繼「德國超級500公開賽」奪金後氣勢如虹，本次在「熊本超級500大師賽」再奪銅牌，締造連續奪牌佳績，其積分與排名再提升，有望爭取BWF年度總決賽門票。

土銀「麟榤配」目前世界排名第18名，本次在「熊本超級500大師賽」延續前次德國公開賽手感，接連擊退臺灣、美國及馬來西亞好手並打進四強戰，對決世界排名第一的韓國組合，土銀「麟榤配」多次與對手陷入拉鋸戰，在首局一度扳成19：19平手，但在關鍵時刻失誤連丟2分，以19：21讓出第一局，而「麟榤配」在第二局原以領先1分優勢進入技術暫停，最終因失誤又以19：21惜敗於第二局，止步於銅牌。

自巴黎奧運後，土銀王齊麟搭檔邱相榤組成「麟榤配」，並在今年5月「臺北超級300公開賽」奪下合拍後首面金牌，今年11月陸續於「德國超級500公開賽」摘金及本次「熊本超級500大師賽」奪銅，挹注年終賽積分，後續將參加本周「澳洲超級500公開賽」，全力爭取BWF年度總決賽的八席參賽名單。

除了「麟榤配」外，土地銀行羽球隊在國際及國內賽事表現大放異彩，自今年1月迄今已豪奪國際及國內賽事49金45銀68銅，總計囊括162面獎牌，堪稱我國職業羽球隊領導者。

土地銀行自1976年成立羽球隊，耕耘台灣羽球運動近半個世紀，不僅每年斥資數千萬元補助羽球隊預算、更新訓練設備器材及聘用教練與防護員，協助球員在最佳狀態爭取國際賽成績，更建立完善職涯制度，保障球員退役後接軌銀行業務，也因此連續16年獲頒教育部「體育推手獎」的贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「金質獎」三大獎項，及首度獲得「114年運動企業認證」，充分發揮企業社會責任，期許共創企業、社會及環境永續發展。