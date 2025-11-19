高雄滑輪溜冰選手被爆穿中國隊服參加對岸全國賽 市府：停權追回獎金

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺宋原彰／高雄即時報導
議員陳麗娜今揭露多名高雄市選手赴中國參加全國性比賽，涉公民身份、統戰疑慮。圖／翻攝自高雄市議員直播
議員陳麗娜今揭露多名高雄市選手赴中國參加全國性比賽，涉公民身份、統戰疑慮。圖／翻攝自高雄市議員直播

議員陳麗娜今揭露，高雄市多名滑輪、溜冰選手與教練近年赴中國參與對岸全國性比賽，包含中華人民共和國全國輪滑錦標賽、全國運動會等，甚至有教練仲介整批選手赴中競賽狀況，涉身份認同、統戰滲透疑慮。市府運發局回應，全面清查，必要時將停權、追回獎金。

陳麗娜指出，為防止外縣市挖角，過去多年提高選手獎金，包含全民運動會冠軍獎金由15萬加碼至18萬、連勝獎金逐年累加，用意是讓選手留下來，不過現在的問題已不是外縣市挖角，而是高雄選手整批到中國去比賽。

她出示多張2025年比賽照片，內容均為簡體字的中華人民共和國比賽海報，包含2025年全國輪滑錦標賽、2025年全國運動會，這些比賽都有高雄選手參與，鍾姓、吳姓、何姓，以及王姓、丁姓、呂姓都在內，有人甚至曾領國光獎章、全民運獎金，是高雄多年培育的選手。

陳麗娜質疑，參加對岸全國賽，依中國法規需具備中國居住證、社會保險紀錄，更需取得「中華人民共和國公民身分」這些人到底是台灣選手，還是已經是中國選手？未來打到奧運代表誰？她說，中央運動部明文規定，我國體育人士不得參與陸方主辦全國性體育活動，但兩項比賽都屬全國性，已涉違規。

她進一步說，不僅是選手個別赴中，有A級與C級教練集體帶隊到中國，仲介選手、裁判，甚至有教練在當地擔任總教練，恐有統戰滲透的疑慮。

她質問，這些人多為高雄選手，領過高雄獎金、代表高雄比賽，卻都在中國參與全國賽，市府是否掌握？要求全面調查、通報中央，她說，體育選手不能兩邊都要，這是國家價值與體育制度問題，市府不能再視而不見。

運發局長侯尊堯答詢，有幾位高雄籍教練在中國教學「名單都有掌握」，至於選手穿著中國地方代表隊制服、出現在中國全國性賽事都屬違規。

「全部列入清查」市長陳其邁說，他已指示運發局在最短時間內全面清查所有選手與教練身分資格、是否違反中央規範，若屬實，依法撤銷資格、停權、追回獎金，全案通報運動部、陸委會及單項協會。

他強調，台灣選手代表台灣，這是基本價值，市府不會迴避，也不會縱放，將依法、透明處理，並向議會報告。

