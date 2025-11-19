F1／合約還很長！七冠王老漢米爾頓續待法拉利

距離要談合約的時間還早，F1賽車界七冠王漢米爾頓透露仍繼續與法拉利並肩作戰！漢米爾頓賽季初轉投法拉利時，並未透露合約期限，普遍推測是2年、待到明年賽季新技術規則上路，但18日他暗示合約期更長。

本賽季老漢與法拉利車隊狀態都不佳，七冠王至今一次頒獎台都沒上過，車手積分榜僅列第6，青訓車手表現不錯，才讓老漢的席次受質疑。

七冠王長待法拉利

本賽季F1賽車一級方程式的車手席次異動中，最重磅的無疑是七冠王漢米爾頓離開效力12年的梅賓車隊，改投另一支傳統豪門法拉利，結束為同一支車隊效力的最長紀錄，這也是他生涯首度使用非梅賽德斯的引擎作戰。

老漢加盟法拉利時，官方並未透露合約期限，考慮到2026年是F1新技術規則大改，讓更輕、更敏捷的車輛上線，動力單元降低內燃引擎輸出，大幅提升電力系統功率，目的是為了讓比賽更加激烈、提升觀賞性，而法拉利已經讓車迷失望多年，引進七冠王之舉也被解讀為法拉利要「Win now」，所以外界普遍推測簽的是2年合約，可以讓老漢待到屆時。

但老漢似乎會與法拉利攜手更久，根據《賽車新聞網》報導，老漢18日受訪時提到目前離談新約還早，暗示合約至少會到2027賽季結束，由於本賽季法拉利整體成績不理想，兩大車手勒克萊爾與老漢又是擁有實績的選手，顯然法拉利放眼未來兩年有繼續爭冠的機會。

青訓小將成勁敵

老漢也盛讚當前在哈斯法拉利車隊的法拉利青訓小將貝爾曼，他近期4個大獎賽中狂砍24積分，貝爾曼在擺脫賽季中的低迷表現，逐漸進步為成熟車手，橫向對比，貝爾曼的成績遠超多年經驗的車手奧康，老漢認為這名小將具有長期立足F1席次的能力。

而貝爾曼的成長也是車壇對於老漢在法拉利席次的質疑，法家少主勒克萊爾的位置穩固不必多說，自家青訓出身的貝爾曼可能在2027賽季回歸法家，一同競爭爭冠席次的。

