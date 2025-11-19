澳洲羽賽／輕取地主組合 雙胞胎李芳任、李芳至晉男雙16強

BWF超級500的澳洲羽球公開賽，台灣雙胞胎兄弟檔李芳任、李芳至，今天在首輪32強，以22比20、21比8輕取地主組合井川完貴、黄煜恒，順利挺進16強，並保有爭奪年終資格。

世界排名第19名的李芳任、李芳至，今天是生涯首度對上世界排名第547名的澳洲籍日裔、華裔組合井川完貴、黄煜恒。

首局雙方都還在互探虛實，台灣組合開賽之初還一度以1比6落後，但隨即站穩腳步展開反攻，在16比18時連得4分，率先取得2個局末點，儘管被對手追平，但李芳任、李芳至又連得2分，順利收下首局。

第2局「李氏兄弟」摸清對手打法後，很快就以11比4進入技術暫停，短暫休息回來後，李芳任、李芳至靠著出色的輪轉，再打出一波7比2攻勢奠定勝基，單局僅讓對手拿到8分，輕鬆直落2過關。

在昨天李哲輝、楊博軒首輪淘汰後，台灣男雙僅剩下王齊麟/邱相榤、李芳任/李芳至這2組有機會拚搶最後一張世界羽球總會（BWF）年終總決賽男雙門票。

根據教練陳宏麟評估，這2組人馬只要打進8強，看誰最終成績較佳，就能取得年終總決賽資格；巧合的是，若這2組台灣組合都闖過16強的話，就會在8強正面交鋒。

王齊麟、邱相榤今天原本首輪要對上地主組合，結果對手棄賽，接下來16強將對上日本搭檔熊谷翔、西大輝。