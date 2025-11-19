快訊

僅解封半個月…日媒：中國大陸停止進口日本水產品

台南爆非法廚餘養豬「黑數」 黃偉哲：行為惡劣已重罰120萬元

美撥近7億美元對台軍售資金 2031年建「國家先進地對空防空飛彈系統」

澳洲羽賽／輕取地主組合 雙胞胎李芳任、李芳至晉男雙16強

中央社／ 台北19日電
台灣雙胞胎兄弟檔李芳任、李芳至，今天在首輪32強，以22比20、21比8輕取地主組合井川完貴、黄煜恒。（114年全國運動會籌備處）中央社
台灣雙胞胎兄弟檔李芳任、李芳至，今天在首輪32強，以22比20、21比8輕取地主組合井川完貴、黄煜恒。（114年全國運動會籌備處）中央社

BWF超級500的澳洲羽球公開賽，台灣雙胞胎兄弟檔李芳任、李芳至，今天在首輪32強，以22比20、21比8輕取地主組合井川完貴、黄煜恒，順利挺進16強，並保有爭奪年終資格。

世界排名第19名的李芳任、李芳至，今天是生涯首度對上世界排名第547名的澳洲籍日裔、華裔組合井川完貴、黄煜恒。

首局雙方都還在互探虛實，台灣組合開賽之初還一度以1比6落後，但隨即站穩腳步展開反攻，在16比18時連得4分，率先取得2個局末點，儘管被對手追平，但李芳任、李芳至又連得2分，順利收下首局。

第2局「李氏兄弟」摸清對手打法後，很快就以11比4進入技術暫停，短暫休息回來後，李芳任、李芳至靠著出色的輪轉，再打出一波7比2攻勢奠定勝基，單局僅讓對手拿到8分，輕鬆直落2過關。

在昨天李哲輝、楊博軒首輪淘汰後，台灣男雙僅剩下王齊麟/邱相榤、李芳任/李芳至這2組有機會拚搶最後一張世界羽球總會（BWF）年終總決賽男雙門票。

根據教練陳宏麟評估，這2組人馬只要打進8強，看誰最終成績較佳，就能取得年終總決賽資格；巧合的是，若這2組台灣組合都闖過16強的話，就會在8強正面交鋒。

王齊麟、邱相榤今天原本首輪要對上地主組合，結果對手棄賽，接下來16強將對上日本搭檔熊谷翔、西大輝。

王齊麟 邱相榤 羽球
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

熊本羽賽／「麟榤配」惜敗世界第一 無緣前進冠軍戰

熊本羽賽／王齊麟邱相榤激戰三局 挺進男雙8強

熊本羽賽／王齊麟邱相榤勝自家人 晉男雙16強

海洛羽賽／「麟榤配」擺脫低潮奪冠 王齊麟笑稱：賺到月子中心的錢

相關新聞

F1／合約還很長！七冠王老漢米爾頓續待法拉利

距離要談合約的時間還早，F1賽車界七冠王漢米爾頓透露仍繼續與法拉利並肩作戰！漢米爾頓賽季初轉投法拉利時，並未透露合約期限，普遍推測是2年、待到明年賽季新技術規則上路，但18日他暗示合約期更長。 本賽

高雄滑輪溜冰選手被爆穿中國隊服參加對岸全國賽 市府：停權追回獎金

議員陳麗娜今揭露，高雄市多名滑輪、溜冰選手與教練近年赴中國參與對岸全國性比賽，包含中華人民共和國全國輪滑錦標賽、全國運動...

澳洲羽賽／輕取地主組合 雙胞胎李芳任、李芳至晉男雙16強

BWF超級500的澳洲羽球公開賽，台灣雙胞胎兄弟檔李芳任、李芳至，今天在首輪32強，以22比20、21比8輕取地主組合井...

足球／北韓球員「碰拳還是揍人？」 日網友怒轟：應該要禁賽

U17世界盃男子足球賽在卡達進行，日本隊昨天在PK大戰擊敗北韓隊，暌違14年晉級8強。賽前兩隊球員互相致意時，北韓球員「超用力碰拳」動作，引發日本網友不滿。 這場是爭奪8強的關鍵賽事，賽前雙方球

世足／比利時晉級會內賽 球迷酒吧徹夜狂歡

比利時今天在自家主場以7比0大勝來訪的列支敦斯登，以小組第一之姿前進2026世界盃足球賽。布魯塞爾許多餐廳、酒吧都有直播...

拳擊／黃筱雯帶傷應戰 WB盃年終賽4強淘汰無緣衛冕

在印度大諾伊達舉行的WB盃年終賽，台灣女子拳擊好手黃筱雯帶傷出賽，今天在女子54公斤級4強以0比4不敵地主選手普里蒂，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。