足球／北韓球員「碰拳還是揍人？」 日網友怒轟：應該要禁賽

U17世界盃男子足球賽在卡達進行，日本隊昨天在PK大戰擊敗北韓隊，暌違14年晉級8強。賽前兩隊球員互相致意時，北韓球員「超用力碰拳」動作，引發日本網友不滿。

這場是爭奪8強的關鍵賽事，賽前雙方球員排隊致意。本來是象徵「一起努力」的碰拳動作，日本球員伸出拳頭示意，卻有北韓球員用力碰拳回應。

這個動作不禁讓日本網友認為，不是友好打氣，反而像在揍人，紛紛留言怒轟，「應該向FIFA抗議，讓北韓被禁賽」、「完全沒有運動家精神」、「他們被洗腦了」、「南北韓都一樣」、「北韓和中國人都是垃圾。根本沒資格從事體育」。

【悲報】U-17ワールドカップの試合前ハイタッチで、🇰🇵北朝鮮チームにグーパンチ暴行を受ける🇯🇵日本チーム…#サッカー日本代表 #U17W杯 FIFA U17 WorldCup pic.twitter.com/8Jqt0KWpmN — FM TOWNS (@FMTOWNS20F) 2025年11月18日