快訊

世足／比利時晉級會內賽 球迷酒吧徹夜狂歡

中央社／ 布魯塞爾19日專電
比利時隊晉級2026世界盃足球賽。 路透
比利時今天在自家主場以7比0大勝來訪的列支敦斯登，以小組第一之姿前進2026世界盃足球賽。布魯塞爾許多餐廳、酒吧都有直播這場賽事，吸引許多球迷共襄盛舉、徹夜狂歡。

2026世界盃足球賽歐洲區資格賽，在前一場與哈薩克踢平的比利時只要戰勝列支敦斯登就能篤定晉級明年的會內賽。這場比賽於18日晚間於列日的摩利斯－杜福芮斯尼體育場（Stade Maurice Dufrasne）舉行。

比利時最終以7比0的比數戰勝列支敦斯登，在8場的小組賽中拿下5勝3和，總積分18分。以分組第一之姿晉級明年由加拿大、墨西哥和美國聯合舉辦的2026年國際足總世界盃。

雖然並非會內賽，但這場關乎晉級的小組賽也令許多比利時民眾關注，布魯塞爾不少的運動酒吧已在事前於社群平台宣布將會轉播比賽，歡迎球迷到店內小酌並為比利時隊加油。也有不少餐廳於店內播放比賽，吸引球迷入內消費。

今年30多歲的保羅與朋友在布魯塞爾一間運動酒吧聚會並欣賞直播賽事，他告訴中央社記者，雖然「覺得比利時一定會晉級」，然而對於每一場比賽都不能掉以輕心，要等到結果出爐，確定晉級才能放心。

與他同行的友人也說，上一場與哈薩克的比賽，普遍認為要獲勝是輕而易舉，沒有想到最後的結果是平手。

本場比賽比利時一共踢進7球，而每次得分時，酒吧內就會傳出歡呼聲。

根據公開資訊，這是比利時第15次參加世界盃會內賽，在此之前的最佳成績是在2018年的世界盃拿下第三名。

比利時
