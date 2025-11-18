拳擊／黃筱雯帶傷應戰 WB盃年終賽4強淘汰無緣衛冕

在印度大諾伊達舉行的WB盃年終賽，台灣女子拳擊好手黃筱雯帶傷出賽，今天在女子54公斤級4強以0比4不敵地主選手普里蒂，不但無緣冠軍戰，也失去衛冕金牌的機會。

去年世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）首度舉辦的WB盃總決賽，黃筱雯在金牌戰以4比1擊敗蒙古選手摘金。

今年肩負衛冕重責，黃筱雯所參加的女子54公斤級有6人參賽，黃筱雯首輪免戰，今天首戰4強對決印度選手普里蒂（Preeti Preeti）。

首回合黃筱雯挾著身高和臂展優勢，主動和對手保持距離，多次突擊的左刺拳都有效擊中對手，加上右拳的組合拳，還能跟對手保持抗衡，5名裁判有2人給黃筱雯10分。

從第2回合起，黃筱雯攻勢轉為保守，讓對手有機可乘，數度抓住空檔近身攻擊，黃筱雯多次被擊中頭部，也讓雙方氣勢一消一長，裁判給分也一面倒向普里蒂。

第3回合狀況依舊沒有改變，黃筱雯有傷的左手幾乎不敢出拳，只能靠著右拳零星回擊，最終落敗。

黃筱雯今年9月拿下個人第3面世錦賽金牌，當時傷了右手大拇指；接著她在今年10月的全國運動會，雖然順利完成5連霸，但當時左手腕就受傷，賽後治療時更面露痛苦。

儘管如此，黃筱雯還是帶著WB積分第1的姿態前往參加WB盃年終賽，只可惜沒能晉級。

教練劉宗泰接受中央社訪問時表示，今年國際賽實在安排得太密集，為了積分又不得不打，黃筱雯現在全身大概有3處傷勢，「所以這場年終賽我們就輕鬆打，不要再讓傷勢惡化。」

劉宗泰表示，回台2週後還需參加國手選拔賽，「這段期間不訓練也不行，拉強度又怕影響傷勢，確實對選手來說相當為難。」